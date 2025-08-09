Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der SG Guldenbachtal gelingt am zweiten Spieltag der Bezirksliga auswärts beim TuS Pfaffen-Schwabenheim ein 7:2 Sieg. – Foto: Sebastian Bohr
Bezirksliga Nahe: SG Guldenbachtal mit Ausrufezeichen
SC Birkenfeld eröffnete gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den Spieltag und bleibt auch dort ohne Gegentreffer +++ SG Guldenbachtal mit deutlichem 7:2 Sieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim +++ SG VfR 07 Kirn gewinnt souverän gegen Aufsteiger SV Oberhausen mit 3:0 +++ Samstags drei Spiele, sonntags sind vier Partien
Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Am Samstag startete die SG VfR 07 Kirn und gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim setzt die SG Guldenbachtal ein Ausrufezeichen und gewinnt am Ende mit 7:2. In Rüdesheim muss der SC-Idar-Obertein II am Samstagabend antreten. Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.