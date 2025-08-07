Bezirksliga Nahe: SC Birkenfeld siegt auch im zweiten Spiel

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance, gegen die SG MMM mit einem Sieg oder einem Remis vorübergehend Tabellenführer zu werden. Samstags sind dann gleich drei Partien, im Stundentakt rollt zunächst in Kirn (gegen Oberhausen), dann in Pfaffen-Schwabenheim (gegen Guldenbachtal), dann in Rüdesheim (gegen Idar II) der Ball. Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.