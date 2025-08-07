Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Der SC Birkenfeld (hier in den roten Trikots) eröffnete mit einem Heimspiel gegen die SG MMM den zweiten Bezirksliga-Spieltag. – Foto: Nico Schweig
Bezirksliga Nahe: SC Birkenfeld siegt auch im zweiten Spiel
SC Birkenfeld eröffnete gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den Spieltag und bleibt auch dort ohne Gegentreffer +++ Samstags drei Spiele, sonntags sind vier Partien
Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance, gegen die SG MMM mit einem Sieg oder einem Remis vorübergehend Tabellenführer zu werden. Samstags sind dann gleich drei Partien, im Stundentakt rollt zunächst in Kirn (gegen Oberhausen), dann in Pfaffen-Schwabenheim (gegen Guldenbachtal), dann in Rüdesheim (gegen Idar II) der Ball. Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.