Bezirksliga Nahe live: Interessante Duelle zum Saisonbeginn

Bad Kreuznach. Zwei Runden im Verbandspokal sind bereits gespielt, nun wird es in der Liga ernst für die Teams der Bezirksliga Nahe. Die Saison eröffnen bereits am Freitag die SG Guldenbachtal, die auf Nachbar SG Weinsheim trifft. Ein weiteres Derby steigt am Samstag, dann empfängt die TSG Planig den TuS Winzenheim. Ehe am Sonntag mit dem VfL Rüdesheim auch der zweite Aufsteiger aus dem Kreis Bad Kreuznach ins Geschehen eingreift und die Spvgg. Nahbollenbach zu Gast hat. Der SV Oberhausen darf ebenfalls mit einem Heimspiel eröffnen und erwartet den SC Birkenfeld. Nach der schwierigen Vorsaison hofft der Absteiger SG Kirn/Kirn-Sulzbach auf Besserung und will im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Idar-Oberstein ein Aufbruchsignal senden. Im kreisinternen Duell erwartet die SG MMM die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, ebenso der TSV Bockenau den TuS Pfaffen-Schwabenheim.