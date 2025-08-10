 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Keine Chance für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein: Die SG Weinsheim darf sich über einen eindeutigen 7:0-Heimsieg freuen.
Keine Chance für den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein: Die SG Weinsheim darf sich über einen eindeutigen 7:0-Heimsieg freuen. – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Bezirksliga Nahe kompakt: SG Weinsheim setzt Ausrufezeichen

SG Weinsheim dominiert und schlägt FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein mit 7:0 +++ TUS Winzenheim holt souveränen 4:1-Erfolg über TSV Bockenau +++ TuS Mörschied unterliegt bei der SG Fürfeld mit 1:4

Nahe. Gleich das ganze Wochenende war in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hatte der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Am Samstag startete die SG VfR 07 Kirn und gewann mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim setzte die SG Guldenbachtal ein Ausrufezeichen und gewann am Ende mit 7:2. In Rüdesheim musste der SC 07 Idar-Oberstein II am Samstagabend antreten und gewann mit 3:1.

Am Sonntag beschlossen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfing Bockenau und erzielte einen 4:1-Erfolg. Gleichzeitig spielte Nahbollenbach gegen Planig, unterlag dem Gästeteam von der TSG jedoch mit 0:1. Die SG Fürfeld schlug Mörschied dafür deutlich mit 4:1. Der Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, hatte den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast und konnte ihre ganze Klasse unter Beweis stellen. Am Ende hieß es 7:0 für die SG Weinsheim.

Die Partien im Überblick:

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
3
0

Gestern, 17:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
2
7
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
0
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
7
0
Abpfiff

