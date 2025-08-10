Bezirksliga Nahe kompakt: SG Weinsheim setzt Ausrufezeichen

Nahe. Gleich das ganze Wochenende war in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hatte der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Am Samstag startete die SG VfR 07 Kirn und gewann mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim setzte die SG Guldenbachtal ein Ausrufezeichen und gewann am Ende mit 7:2. In Rüdesheim musste der SC 07 Idar-Oberstein II am Samstagabend antreten und gewann mit 3:1.

Am Sonntag beschlossen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfing Bockenau und erzielte einen 4:1-Erfolg. Gleichzeitig spielte Nahbollenbach gegen Planig, unterlag dem Gästeteam von der TSG jedoch mit 0:1. Die SG Fürfeld schlug Mörschied dafür deutlich mit 4:1. Der Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, hatte den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast und konnte ihre ganze Klasse unter Beweis stellen. Am Ende hieß es 7:0 für die SG Weinsheim.