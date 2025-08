Bezirksliga Nahe kompakt: Deutliche Auswärtssiege und knappe Duelle

Bad Kreuznach. Der erste Spieltag der Bezirksliga Nahe ist absolviert – mit acht ausgetragenen Begegnungen startete die Liga in die neue Saison. Bereits am Freitagabend trafen die SG Guldenbachtal und die SG Weinsheim aufeinander. Die Gäste aus Weinsheim setzten sich deutlich mit 5:0 durch. Am Samstag kam es zum Derby zwischen der TSG Planig und dem TuS Winzenheim. Die Begegnung endete mit einem 1:1-Unentschieden. Am Sonntag griff dann auch Aufsteiger VfL Rüdesheim ins Geschehen ein. Gegen die Spvgg. Nahbollenbach gab es ein 0:2 auf eigenem Platz. Der SV Oberhausen unterlag in seinem Heimspiel dem SC Birkenfeld mit 0:1. Auswärts erfolgreich war die SG Kirn/Kirn-Sulzbach. Sie gewann mit 1:0 beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein. In einem torreichen Spiel musste sich der TSV Bockenau dem TuS Pfaffen-Schwabenheim mit 2:3 geschlagen geben. Im Duell der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein behielt die Heimelf mit 2:1 die Oberhand. Bereits vor dem Wochenende hatte der SC Idar-Oberstein II sein Auswärtsspiel beim TuS Mörschied mit 2:1 gewonnen.