Bezirksliga Nahe: Kirn feiert Derbysieg, Topspiel am Samstagabend

Nahe. Wer die Bezirksliga Nahe verfolgt, der kommt wieder über das ganze Wochenende verteilt auf seine Kosten. Der zersplitterte Spieltag begann bereits am Freitagabend mit dem Duell zwischen der SG Guldenbachtal und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, die sich 3:3 trennten und dem Derby zwischen der SG Kirn und der Spvgg. Nahbollenbach, bei dem sich der Gastgeber mit 3:2 durchsetzte. Am Samstag geht es munter weiter: Der TuS Pfaffen-Schwabenheim kann sich mit einem Heimsieg gegen Mörschied oben festsetzen, Bockenau und Oberhausen stehen sich im Kellerduell gegenüber, während im Topspiel um 19 Uhr die SG Fürfeld und die TSG Planig aufeinandertreffen. Am Sonntag markieren die Partien zwischen Winzenheim und der SG MMM, dem SC Birkenfeld und dem SC Idar II und dem Derby zwischen der SG Weinsheim und dem VfL Rüdesheim den Abschluss des Spieltags.