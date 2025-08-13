 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
Der TuS Winzenheim und die SG Guldenbachtal stehen sich nach dem Duell im Verbandspokal nun in der Bezirksliga gegenüber.
Der TuS Winzenheim und die SG Guldenbachtal stehen sich nach dem Duell im Verbandspokal nun in der Bezirksliga gegenüber. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Bezirksliga Nahe: Immer wieder sonntags? Von wegen!

Nur drei Partien des kommenden Spieltags finden sonntags statt +++ Start des Spieltags am Mittwochabend in Planig +++ Derby in Guldental

Bad Kreuznach. An diesem Spieltag sind Partien am Sonntag eher die Ausnahme als die Regel. Denn lediglich die Begegnungen der Spvgg. Nahbollenbach gegen den SC Idar II, des FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim und der SG MMM gegen die SG Kirn steigen am Sonntag. Bereits am Mittwoch wird der Spieltag mit dem Derby zwischen der TSG Planig und dem TSV Bockenau eröffnet. Freitagabends steigen dann drei Partien, die SG Fürfeld ist in Rüdesheim zu Gast, während die SG Guldenbachtal und der TuS Winzenheim im Derby gegenüberstehen. Ferner empfängt der TuS Mörschied den SC Birkenfeld. Der SCB will dann ebenso seine weiße Weste wahren wie die SG Weinsheim, die am Samstagabend den SV Oberhausen zu Gast hat.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
19:00

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
19:00

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
19:00live

Fr., 15.08.2025, 19:00 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
19:00

Sa., 16.08.2025, 18:00 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
18:00live

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
15:15

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
15:15live

