Bezirksliga Nahe: Ein zufriedenes Trio in der Vorbereitung

Nico Setz fliegt jetzt für die SG Guldenbachtal. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Region. Mit einem reichlich veränderten 16er-Tableau startet die Bezirksliga Nahe Ende Juli in die neue Saison. Ordentlich was los war war auch im Sommertransferfenster. Was sich bei der SG Guldenbachtal, TuS Pfaffen-Schwabenheim und der SG Soonwald getan hat und wie ihre Ziele aussehen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.