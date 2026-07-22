 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Bezirksliga Nahe: Ein zufriedenes Trio in der Vorbereitung

Sommerwechsel unter der Lupe

von Celine Gollan · Heute, 16:14 Uhr · 0 Leser
Nico Setz fliegt jetzt für die SG Guldenbachtal.
Nico Setz fliegt jetzt für die SG Guldenbachtal. – Foto: Mario Luge (Archiv)

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SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein

Region. Mit einem reichlich veränderten 16er-Tableau startet die Bezirksliga Nahe Ende Juli in die neue Saison. Ordentlich was los war war auch im Sommertransferfenster. Was sich bei der SG Guldenbachtal, TuS Pfaffen-Schwabenheim und der SG Soonwald getan hat und wie ihre Ziele aussehen, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.