Bezirksliga Nahe: Baris Yakut hat Redebedarf

Platz in Idar-Oberstein war von Beginn an ein Risiko

"Der Schiri wollte nach der ersten Hälfte nicht mehr anpfeifen", sagte Baris Yakut. "Der Grund war, dass die Verletzungsgefahr zu hoch sei. Ich kann dieser Aussage auch zustimmen – aber dann hätte man gar nicht erst anpfeifen dürfen, weil der Platz im Vorfeld schon gefroren und sehr rutschig war. Merkwürdig für mich war: Als in der 35. Minute der Schiedsrichter beide Kapitäne zu sich rief und sie fragte, ob wir weiterspielen wollen – da stand es noch 1:0 für Idar – beide Mannschaften erstmal weiterspielen wollten. Und nachdem wir in der 40. Minute das 1:1 machen, ändert sich plötzlich die Entscheidung der Idar- Obersteiner…" Yakut verriet: "In der Pause kam sogar der Gästetrainer in unsere Kabine und meinte, dass sie nicht weiterspielen wollen und wir lieber abbrechen sollten, aber wir wollten die letzten 45 Minuten auch durchziehen und das Spiel zu Ende bringen." Denn: "Es hatte nur minimal angefangen zu schneien und der Platz war prinzipiell im gleichen Zustand wie vor Anpfiff. Und wenn dann angepfiffen wird, sollte man auch zu Ende spielen. Deshalb würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass man im Vorfeld schon klarstellt, wie der Zustand des Platzes ist und Fakt ist: der Platz war vorher schon zu gefährlich für ein Fußballspiel, dann muss man als Gastmannschaft nicht so einen Aufwand betreiben." Fazit des VfL-Trainers: "Im Nachhinein kann man froh sein, dass es keine schwerwiegenden Verletzungen gab."

Rabenschwarzer Taf für Planig in Halbzeit eins

"Unser Platz und die Bedingungen waren gut", stellte Planigs Trainer Christoph Schenk klar. "Wir haben eine sehr schwache erste Halbzeit gespielt." Seinen Jungs unterliefen "extrem viele technische Fehler, sodass wir mit dem vielen Ballbesitz nichts anfangen konnten und immer wieder in Konter gelaufen sind". Auf die Frage, wie er sich den schwachen Beginn erkläre und ob man den in der Tabelle sechs Plätze weiter unten postierten Gegner etwa unterschätzt habe, sagte Schenk: "Nein, aber manche Spieler hatten in der ersten Halbzeit einfach einen rabenschwarzen Tag." Immerhin: Die Reaktion der TSG in der zweiten Hälfte nach 0:2-Rückstand war spitze. "Wir haben den Gegner hinten reingedrängt und uns zahlreiche gute Torchancen rausgespielt", freute sich Schenk. "Ein schöner Jahresabschluss." Der Spielfilm: 0:1, 0:2 Florian Borr (24., 51.), 1:2 Dennis Mastel (59.), 2:2 Belmin Kurpejovic (60.), 3:2 Mastel (64.), 4:2 Kurpejovic (88.).