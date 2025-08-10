Bezirksliga Nahe aktuell: SG Guldenbachtal mit Ausrufezeichen

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Am Samstag startete die SG VfR 07 Kirn und gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim setzt die SG Guldenbachtal ein Ausrufezeichen und gewinnt am Ende mit 7:2. In Rüdesheim muss der SC-Idar-Obertein II am Samstagabend antreten. Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.