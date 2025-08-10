 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Der SG Guldenbachtal gelingt am zweiten Spieltag der Bezirksliga auswärts beim TuS Pfaffen-Schwabenheim ein 7:2 Sieg. – Foto: Sebastian Bohr

Bezirksliga Nahe aktuell: SG Guldenbachtal mit Ausrufezeichen

SC Birkenfeld eröffnete gegen die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim den Spieltag und bleibt auch dort ohne Gegentreffer +++ SG Guldenbachtal mit deutlichem 7:2 Sieg beim TuS Pfaffen-Schwabenheim +++ SG VfR 07 Kirn gewinnt souverän gegen Aufsteiger SV Oberhausen mit 3:0 +++ Samstags drei Spiele, sonntags sind vier Partien

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance gegen die SG MMM genutzt und sich zum vorübergehenden Tabellenführer gespielt. Am Samstag startete die SG VfR 07 Kirn und gewinnt mit 3:0 gegen Aufsteiger SV Oberhausen. In Pfaffen-Schwabenheim setzt die SG Guldenbachtal ein Ausrufezeichen und gewinnt am Ende mit 7:2. In Rüdesheim muss der SC-Idar-Obertein II am Samstagabend antreten. Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.

Die Partien im Überblick:

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
3
0

Gestern, 17:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
2
7
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
1
3
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
1
1

Heute, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
0
1

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
3
0

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
2
0

