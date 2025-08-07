 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Der SC Birkenfeld (hier in den roten Trikots) eröffnete mit einem Heimspiel gegen die SG MMM den zweiten Bezirksliga-Spieltag.
Der SC Birkenfeld (hier in den roten Trikots) eröffnete mit einem Heimspiel gegen die SG MMM den zweiten Bezirksliga-Spieltag. – Foto: Nico Schweig

Bezirksliga Nahe: Action über das ganze Wochenende

SC Birkenfeld eröffnet am Freitagabend den Spieltag +++ Samstags drei Spiele, sonntags sind vier Partien

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Gleich das ganze Wochenende ist in der Bezirksliga Nahe Action angesagt. Bereits am Freitag hat der SC Birkenfeld die Chance, gegen die SG MMM mit einem Sieg oder einem Remis vorübergehend Tabellenführer zu werden. Samstags sind dann gleich drei Partien, im Stundentakt rollt zunächst in Kirn (gegen Oberhausen), dann in Pfaffen-Schwabenheim (gegen Guldenbachtal), dann in Rüdesheim (gegen Idar II) der Ball. Am Sonntag beschließen dann vier Partien den Spieltag: Winzenheim empfängt Bockenau, gleichzeitig spielen Nahbollenbach gegen Planig und die SG Fürfeld empfängt Mörschied. Während er Beinahe-Aufsteiger des Vorjahres, die SG Weinsheim, den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein zu Gast hat.

Die Partien im Überblick:

Morgen, 19:30 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
19:30live

Sa., 09.08.2025, 16:00 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
16:00

Sa., 09.08.2025, 17:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
17:00

Sa., 09.08.2025, 18:00 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
18:00

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:15

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
15:15

So., 10.08.2025, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
15:30live

