Bezirksliga: Nächstes Krefelder Derby folgt schon Mittwoch

Mit Hängen und Würgen hat der VfL Tönisberg in der Gruppe 4 der Bezirksliga seinen zweiten Platz verteidigt und damit die Aufstiegsrelegation erreicht, in der es am kommenden Sonntag entweder zur SpVg Sterkrade 06/07 oder gegen die 1. SpVg. Solingen-Wald geht. Der genaue Gegner hängt von der ersten Entscheidungspartie am Mittwoch zwischen Solingen und Sterkrade ab. Das Team der Trainer Justin Müller und David Machnik spielt zuerst kommenden Sonntag gegen den Verlierer dieser Begegnung.

Zu einem Krimi der besonderen Art entwickelt sich unterdessen das Rennen um die Abstiegsrelegation. Der TSV Bockum gewann das Derby gegen den VfB Uerdingen nach 0:2 und 2:3-Rückstand noch mit 6:3, wobei eine Rote Karte gegen den Uerdinger Lukas Steuten kurz vor dem 3:3-Ausgleich der Truppe von Trainer Tino Reucher natürlich bestens in den Kram passte. Da nicht unerwartet auch die Alemannia aus Pfalzdorf ihre Hausaufgaben in Xanten machte, haben diese drei Teams nun 40 Zähler auf dem Konto.

Bereits am Mittwoch geht es weiter – mit der Wiederauflauflage des Derbys zwischen Uerdingen und Bockum – diesmal allerdings beim VfB. Die weiteren Begegnungen folgen dann am Sonntag und nächsten Mittwoch, ehe der Verlierer dieser Dreierrunde in zwei Partien gegen den Vertreter der Gruppe 1, Ratingen 04/19 II, noch einen weiteren Absteiger ausspielt.

Den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge hat der VfL Repelen mit einem Dreier in Kevelaer gezogen. Die SGE Bedburg-Hau dagegen schaffte es gegen Borussia Veen souverän ans rettende Ufer.

Spannung auch in Gruppe 3

Spannung pur gab es in Sachen Relegationsplatz auch in der Gruppe 3, wo sich Meister DJK Neuss-Gnadental mit einer 1:4 beim Nachbarn TSV Bayer Dormagen verabschiedete. Spannung deshalb, weil die SpVg Odenkirchen nach 0:2-Rückstand an der Horkesgath beim CSV Marathon Krefeld, der in der Endabrechnung auf Platz neun einlief, noch mit 4:2 gewann und von der Brüggener TuRa die entsprechende Schützenhilfe durch einen 2:1-Erfolg beim 1. FC Mönchengladbach bekam. Der muss nun gegen die Odenkirchener in Hin- und Rückspiel den weiteren Relegationsteilnehmer ausspielen.

Der SSV Grefrath beendete die Saison 2024/2025, zweifelsohne eine zum Vergessen, mit einer 2:4-Niederlage gegen die hinten heraus immer stärker gewordenen Wickrather. Deshalb ist Platz 13, auch wenn es ständige personelle Probleme gab, weniger als erhofft. Neuling SC St. Tönis II kam zum Abschluss zu einem 1:1 gegen Uedesheim, was bestens ins Bild passt.