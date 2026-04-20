Bezirksliga-Nachklapp: SV Rot-Weiss Glottertal feiert Kantersieg

Der FV Herbolzheim kletterte in der Tabelle etwas nach oben. – Foto: Daniel Thoma

Der SV Rot-Weiss Glottertal festigt in der Fußball-Bezirksliga den zweiten Tabellenplatz mit dem 7:2-Heimsieg gegen SV Au-Wittnau. Dabei erleidet Kapitän Robin Maier aber eine schwere Verletzung.

Patrick Walz: "Hätte lieber weniger hoch gewonnen und dafür keine Verletzte"

Mit dem 7:2-Heimsieg über den SV Au-Wittnau krönte der SV Rot-Weiss Glottertal eine erfolgreiche Englische Woche. Am Donnerstag hatte sich die Mannschaft von Patrick Walz mit dem 5:1 beim FC Freiburg-St. Georgen auf den zweiten Tabellenrang gesetzt und konnte diesen nun festigen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der Tabellendritte FC Denzlingen II konnte erstmals in diesem Kalenderjahr auswärts punkten, verpasste bei der SG Simonswald/Obersimonswald aber den Sieg. "Es war ein ähnliches Spiel wie gegen Glottertal, das ebenfalls 4:4 endete", erklärte SG-Spielertrainer Daniel Trenkle. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FV Herbolzheim klettert dank 1:1 beim TV Köndringen auf Rang zwölf

Als "Abnutzungskampf" bezeichnete Karsten Kranzer, der Spielertrainer des TV Köndringen, das 1:1 gegen den FV Herbolzheim. "Der Gegner ist durch einen Freistoß, der an allen vorbeigerutscht ist, in Führung gegangen", berichtete er. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Freiburg-St. Georgen vergrößert die Abstiegssorgen in Endingen

Frank Stöcklin, der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen, lobte seine Mannschaft für den Auftritt beim SV Endingen. "Wir haben defensiv eine Topleistung gezeigt, vor allem dank der verbesserten Kommunikation", erklärte er nach dem 4:0-Erfolg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.