Bezirksliga-Nachklapp: SV Ballrechten-Dottingen im Derby obenauf

Der sechste Spieltag der laufenden Bezirksliga-Saison hat es untermauert: Für den Erfolg müssen die Mannschaften bis zuletzt alles geben und dürfen sich keine Unkonzentriertheiten erlauben. Diese Erfahrung machten der TV Köndringen im Heimspiel gegen Freiburg-St. Georgen und die SF Oberried beim Gastspiel in Oberprechtal.

Michele Borrozzino: "Kämpferische und läuferische Topleistung"



Der SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen konnte das Markgräfler Lokalderby beim FC Heitersheim mit 3:1 für sich entscheiden. "Ein verdienter Sieg, wenn man das spielerische Übergewicht einbezieht", sagte Trainer Michele Borrozzino. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Prechtal zeigt Moral, Oberried "pennt" kurz



Das hat Kerem Okay, der Spielertrainer der SF Oberried, auch noch nicht so oft erlebt: Zur Pause lag seine Mannschaft im Gastspiel bei der SG Prechtal/Oberprechtal mit 3:0 in Führung, aber am Ende musste sie sich mit 3:6 geschlagen geben. "Wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt gestanden und Prechtal bewusst den Ball mehr überlassen", erläuterte Okay die Taktik. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.



Fünfminütiger Aussetzer bringt Köndringen auf die Verliererstraße



Auch der TV Köndringen verspielte eine Pausenführung. Die fiel mit dem 3:1 gegen den FC Freiburg-St. Georgen nicht ganz so deutlich aus wie die der Oberrieder, dafür mussten die Elztäler in der zweiten Halbzeit gleich fünf Gegentreffer hinnehmen. "Bitter, denn wir hatten das Spiel ja nach dem frühen Rückstand (3.) gedreht", sagte TVK-Spielertrainer Karsten Kranzer. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.



Florian Metzinger: "Erster Schritt in die richtige Richtung"



Der SV Endingen feierte mit dem 5:0 gegen Mitaufsteiger Buchenbach den ersten Saisonsieg. "Wir hatten uns viel vorgenommen für dieses wichtige und richtungsweisende Spiel", erklärte Florian Metzinger vom Spielertrainer-Team. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.



Simonswald/Obersimonswald erstmals ohne Gegentor



Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, lobte seine Mannschaft dafür, dass sie die schwierigen Platzverhältnisse ("Spielerisch ging nicht viel") und, daraus resultierend, das Kampfspiel gegen Au-Wittnau angenommen und sich mit einem 3:0 belohnt hatte. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.



Freiburger FC II gewinnt in der Nachspielzeit – Ihringer erleidet Kopfwunde



Mit einem 2:1-Heimsieg über die SG Ihringen/Wasenweiler konnte sich der Freiburger FC II vorerst von den Abstiegsrängen lösen. Trainer Jacob Heinze hatte "ein turbulentes Spiel, das auch anders hätte ausgehen können," gesehen. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.