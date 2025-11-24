Bezirksliga-Nachklapp: SV Ballrechten-Dottingen beendet Negativserie

SG Freiamt-Ottoschwanden trauert um Ehrenpräsident Dieter Reinbold



Die SG Freiamt-Ottoschwanden trauert um ihren Ehrenpräsidenten Dieter Reinbold. Der langjährige Spieler, Trainer, Spielausschuss und Vereinsvorsitzende erlag am 18. November im Alter von nur 62 Jahren einem Krebsleiden. Reinbold machte sich um den Verein und den Amateurfußball im Allgemeinen verdient, war Pokalspielleiter des Bezirks Freiburg und wurde 2019 mit der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet. Sein umgänglicher, hilfsbereiter Charakter und seine menschliche Wärme werden im Verein fehlen.



Marco Herr: "Die Defensivleistung war der Schlüssel"



Der SV Endingen ging im Heimspiel gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden bereits in der zehnten Minute in Führung. Florian Metzinger vom Spielertrainer-Team, der einen Freistoß direkt im Tor versenkt hatte, musste jedoch feststellen: "Es ist uns nicht gelungen, aus der Führung positive Energie zu ziehen, und unsere individuellen Fehler wurden bestraft." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Marcel Kobus: "Solche Niederlagen ärgern mich weniger"



Marcel Kobus, der Trainer der SG Ihringen/Wasenweiler, überraschte nach der 0:5-Heimniederlage gegen den FC Denzlingen II mit der Aussage: "Solche Niederlagen ärgern mich weniger." Das bedurfte der Ausführung: "Wir hätten diesmal einen Tag ohne einen einzigen Fehler benötigt, um zu punkten. Gegen diese Denzlinger Mannschaft, gegen diese Offensive haben wir ein gutes Spiel gezeigt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Ballrechten-Dottingen holt einen Punkt "für die Moral"



In der Partie zwischen dem SV Ballrechten-Dottingen und den SF Oberried traf Mario Paolillo bereits nach 15 Sekunden zum 1:0. "Die Führung hat uns aber nicht gut getan", fand Trainer Michele Borrozzino. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.