Bezirksliga-Nachklapp: SV Au-Wittnau schließt zur Spitzengruppe auf

Jan Brunner: "Der erste Schritt von vielen"



"Es waren zwei komplett verschiedene Halbzeiten", fasste Jan Brunner, der Trainer des FV Herbolzheim, das Spiel gegen den Freiburger FC II zusammen. Den Grundstock zum 6:2-Erfolg legten die Galurastädter in der ersten Halbzeit, in der sie sechsmal einnetzten. Überragender Mann war Tom Stubert mit vier Torbeteiligungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Kampfbetonte Begegnung zwischen Dottingen und Wittnau



Die Begegnung zwischen dem SV Ballrechten-Dottingen und dem SV Au-Wittnau wurde äußerst körperbetont geführt, berichtete Marc Lais, der Coach der Hexentäler. Für manchen Geschmack sogar zu sehr: In der 20. Minute hätte es mancher einheimische Fan gerne gesehen, wenn der Referee die Rote Karte gegen Philipp Kaiser gezückt hätte – der Wittnauer hätte eine Tätlichkeit gegen den Dottinger Kapitän Patric Komann begangen, so der Vorwurf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Jan Beckers Kunstschuss zum Denzlinger 2:1-Sieg



Das Verfolgerduell zwischen den SF Oberried und dem FC Denzlingen II hielt, was es versprach. "Es war ein sehr gutes Spiel beider Mannschaften", bestätigte Gästetrainer Tobias Müller. "In der ersten Halbzeit hatten wir das Chancenplus, in der zweiten Halbzeit hat es sich gedreht, und Oberried hatte mehr vom Spiel." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Frank Stöcklin: "Nicht zufrieden mit dem Punkt, aber mit der Entwicklung"



"Wir sind nicht zufrieden mit der Punkteteilung, aber mit der Entwicklung des Spiels." Auf diesen Nenner brachte Frank Stöcklin, der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen, das 3:3 gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden. "Der Gegner war in den ersten dreißig Minuten stärker, spritziger und aggressiver, aber je länger das Spiel dauerte, umso mehr haben wir uns das spielerische Übergewicht erarbeitet", erläuterte Stöcklin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



SV Endingen fehlen vier wichtige Bausteine



Der FC Heitersheim präsentierte sich im Erletal-Stadion des SV Endingen von seiner Schokoladenseite. "Wir hätten zur Pause deutlicher zurückliegen können", gab Florian Metzinger vom SVE-Spielertrainerteam zu Protokoll. Nachdem der Endinger Stürmer Erdogan Aldemir einen an ihm selbst verschuldeten Strafstoß vergeben hatte, erzielte Tom Zettl, Metzingers alter Mannschaftskamerad aus gemeinsamen Zeiten beim SV Solvay Freiburg, die Heitersheimer Führung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Felix Göppert entwickelt "ungeahnte Stärken"



Felix Göppert von der SG Prechtal/Oberprechtal überraschte seine Trainer Martin Schill beim 4:1-Auswärtssieg in Köndringen mit zwei Kopfballtoren. "Letztes Spiel hat er schon per Kopf getroffen – er entwickelt offenbar ungeahnte Stärken", so Schill. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



SG Simonswald/Obersimonswald mit gnadenloser Effektivität



Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, war voller Respekt für den Aufsteiger SpVgg. Buchenbach. Seine Mannschaft kehrte zwar mit einem 4:0-Erfolg aus dem Dreisamtal zurück, aber Trenkle stellte klar: "Wir waren keine vier Tore überlegen, es war ein komplett ausgeglichenes Spiel. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.