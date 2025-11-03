Bezirksliga-Nachklapp: SG Prechtal/Oberprechtal setzt Ausrufezeichen

Prechtäler Defensive hält St. Georgener Sturm stand



Martin Schill, der Trainer der SG Prechtal/Oberprechtal, schrieb der Defensivleistung seiner Mannschaft einen großen Anteil am 5:1-Heimerfolg über den FC Freiburg-St. Georgen zu. Der Spitzenreiter ließ gegen die zweitstärkste Offensive der Liga nur wenige Torchancen zu, gewann viele zweite Bälle. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



SV Au-Wittnau überzeugt gegen die SF Oberried



Mit dem knappen 1:0-Heimsieg über die SF Oberried verstärkte der SV Au-Wittnau das Polster auf die Abstiegsplätze auf sieben Zähler. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gezeigt, waren sehr dominant und haben gute Kombinationen gezeigt", berichtete der Wittnauer Trainer Marc Lais, verschwieg aber nicht, dass die Dreisamtäler eine Großchance verzeichneten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Tobias Müller: "Es hätte in jede Richtung gehen können"



Tobias Müller, der Coach des FC Denzlingen II, war nach dem 4:3-Heimsieg über Schlusslicht FV Herbolzheim überzeugt: "Es hätte in jede Richtung gehen können. Ein 3:4, ein 3:3, ein 7:4 – alles war möglich." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Simonswald/Obersimonswald hält sich in der Spitzengruppe



"Die Standardqualität macht auf Bezirksliga-Niveau oft den Unterschied", erklärte Manuel Dick, der Cotrainer von Daniel Trenkle bei der SG Simonswald/Obersimonswald. Wie wahr: Mario Imhof erzielte im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohte SG Ihringen/Wasenweiler mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:0. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.