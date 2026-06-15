Bezirksliga-Nachklapp: SG Ihringen/Wasenw. hofft auf den Vizemeister

Archivbild – Foto: Norbert Kreienkamp

Der Freiburger FC II sichert sich dank des 3:1-Siegs den zwölften Platz. Die SG Ihringen/Wasenweiler behält im Fernduell mit SV Endingen den 14. Platz und darf noch auf Vizemeister Glottertal hoffen.

Die U-23-Mannschaft des Freiburger FC beendete die Saison dank des 3:1-Erfolgs in Simonswald auf dem zwölften Tabellenplatz. FFC-II-Trainer Kevin Bächle hatte eine gute Bezirksliga-Partie gesehen, die Spielstruktur beider Mannschaften hätte überzeugt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Nach der 1:3-Niederlage in Glottertal ist der SV Endingen aus der Bezirksliga abgestiegen. Jockel Kiefer von der Sportlichen Leitung wurmten darüber hinaus die Platzverweise gegen ihn selbst und gegen Simon Rohrer. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Joel Mundinger, SG Ihringen/Wasenweiler: "Noch nie so über eine Niederlage gefreut"

Im Fernduell mit den Endingern verteidigte die SG Ihringen/Wasenweiler den 14. Tabellenplatz – dank der um zwei Treffer besseren Tordifferenz. Beim SV RW Ballrechten-Dottingen erwischten die Kaiserstühler einen Prachtstart und lagen nach zwölf Minuten mit 2:0 in Führung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.