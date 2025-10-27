Bezirksliga-Nachklapp: SF Oberried gewinnen Topspiel gegen Glottertal

Kerem Okay: "Zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gesetzt"



Kerem Okay, der Spielertrainer der SF Oberried, zollte dem Gegner SV Rot-Weiss Glottertal allen schuldigen Respekt: "Glottertal, das muss man sagen, hat sehr guten Fußball gespielt. Aber wir haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gesetzt." Zwei Fernschüsse von David Schneider brachten die Dreisamtäler mit 2:0 in Front. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



SV Endingen entscheidet "Kampfspiel" in Herbolzheim für sich



Der FV Herbolzheim findet sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Endingen auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Florian Metzinger vom Spielertrainer-Team der Gäste, war von Beginn an klar: "Auf dem schwierigen Platz gab ein Kampfspiel zu erwarten. Das hat die Mannschaft gut angenommen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Torspektakel endet mit einer St. Georgener Niederlage



Es war einmal mehr eine wilde, torreiche Partie (3:4) beim FC Freiburg-St. Georgen. Das bessere Ende hatten diesmal die Gäste vom FC Heitersheim, die in der Liga immer besser in Fahrt kommen und dank des Erfolgs die Abstiegsränge verlassen haben. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Punkteteilung in "niveauarmer Partie"



"Eine ausgeglichene, aber auch niveauarme Partie!" So beurteilte Karsten Kranzer, der Spielertrainer des TV Köndringen, das 1:1 gegen den Freiburger FC II. Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit Feldvorteile und münzten diese in der achten Minute zur Führung um. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Marcel Kobus: "Konnten den Gegner nicht in Verlegenheit bringen"



Die SG Ihringen/Wasenweiler fand sich nach der 0:2-Heimniederlage gegen die SG Freiamt-Ottoschwanden auf dem 13. Tabellenplatz wieder, einem potenziellen Abstiegsrang. "Unser Vorteil ist, dass wir wissen, wie wir mit dieser Situation umgehen müssen", sagte Trainer Marcel Kobus. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.