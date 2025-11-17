Bezirksliga-Nachklapp: Rückschlag für den FC Heitersheim

Jacob Heinze nicht mehr Teil des Trainerteams des Freiburger FC II



Beim Freiburger FC hat sich Jacob Heinze aus dem Trainerteam der Bezirksliga-Mannschaft zurückgezogen, bleibt dem Verein aber in der Jugendarbeit erhalten. Joel Schützler zeichnete somit im Auswärtsspiel in Heitersheim erstmals als Trainer alleinverantwortlich – und durfte gleich einen 4:1-Erfolg feiern. Der FFC setzte drei Spieler aus seiner U-19-Oberligamannschaft ein (David Henschelmann, Mika Gruber und Cornelius Rees). Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Patrick Walz: "Brauchen zu viele Chancen für zu wenig Ertrag"



Patrick Walz, der Trainer des SV Rot-Weiss Glottertal, wusste, weshalb seine Mannschaft trotz überlegenen Spiels nur zu einem 2:2 gegen Aufsteiger SpVgg. Buchenbach kam: "Wir sind wieder in alte Muster verfallen. Obwohl es kein gutes Spiel war, hatten wir viele Chancen, aber wir haben viele davon liegen lassen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Starker Auftritt von Simonswald und St. Georgen



Die SG Simonswald/Obersimonswald und der FC Freiburg-St. Georgen haben sich den Ruf zweier spielstarker Teams mit hervorragendem Umschaltverhalten erarbeitet – und wurden dem im direkten Aufeinandertreffen auch gerecht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Oberried muss sich auch in Überzahl in Geduld üben



Erst in der Schlussphase konnten die SF Oberried die zwei entscheidenden Treffer zum 2:0-Erfolg über den FV Herbolzheim setzen. "Der Gegner hatte zwar nicht viele Offensivaktionen, stand aber gut in der Defensive", berichtete der Oberrieder Spielertrainer Kerem Okay. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.