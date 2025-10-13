Bezirksliga-Nachklapp: FC Freiburg-St. Georgen im Torspektakel obenauf

Frank Stöcklin: "Ein wichtiger Sieg – nur zu viele Gegentore"



Im Heimspiel gegen den SV Endingen musste der FC Freiburg-St. Georgen schon in der zweiten Minute einen Gegentreffer hinnehmen. Aber die Mannschaft von Frank Stöcklin reagierte prächtig und konnte bereits in der Folgeminute nach einem Eckball egalisieren. "Danach haben wir in einen Flow gefunden", fasste der Coach zusammen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Marcel Kobus: "Wir sind enttäuscht, aber wir stehen wieder auf"



Nein, dass der FC Heitersheim als punktloser Tabellenletzter anreiste, spielte für sein Team keine Rolle, versicherte Marcel Kobus. "Wir hatten die Qualitäten des Gegners angesprochen", erklärte der Trainer der SG Ihringen/Wasenweiler. Trotz der Warnung gingen die Gäste früh in Führung. "Wir haben in der ersten Halbzeit taktiert, ohne aber sonderlich gefährlich zu werden", fuhr Kobus fort. "Wenn wir es doch wurden, hat meist der letzte Pass gefehlt." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Yan Slipchenko nach dem Sieg gezeichnet



Tobias Müller, der Trainer des FC Denzlingen II, verwies auf eine entscheidende Szene, um das Engagement seiner Mannschaft zu verdeutlichen: Yan Slipchenko, Doppeltorschütze beim 5:1-Heimsieg über die SG Simonswald/Obersimonswald, bekam bei seinem Kopfballtor zum 3:1 das hohe Bein eines Gegenspielers zu spüren, die Stollen hinterließen ihre Spuren im Gesicht des Stürmers. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Nullnummer zwischen Buchenbach und Freiburger FC II



Aufsteiger SpVgg. Buchenbach setzte im Heimspiel gegen den Freiburger FC II auf eine Defensivtaktik und wurde mit einem 0:0 belohnt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.