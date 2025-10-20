Bezirksliga-Nachklapp: FC Denzlingen II feiert Derbysieg in Glottertal

Im Spitzenderby der Fußball-Bezirksliga setzte sich der FC Denzlingen II mit 4:1 in Glottertal durch; die Gäste hatten sich aus dem Oberliga-Kader verstärken können. Das Topspiel zwischen der SG Simonswald/Obersimonswald und den SF Oberried entschied die Heimelf knapp für sich. Der SV Endingen hat mit dem 3:1-Heimsieg über Köndringen den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. Zum Nachklapp des Spieltages:

Patrick Walz: "Der mit Abstand beste Gegner"



Im Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Rot-Weiss Glottertal und der Denzlinger Oberliga-Reserve drehten die Gäste einen Rückstand zum 4:1-Erfolg. Beide Trainer berichteten übereinstimmend von einer starken Anfangsphase der Heimelf. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Daniel Trenkle: "Spitzenspiel komplett auf Augenhöhe"



Die Partie zwischen der SG Simonswald/Obersimonswald und den SF Oberried wurde nach Ansicht von SG-Spielertrainer Daniel Trenkle der Bezeichnung "Spitzenspiel" vollauf gerecht: "Das Spiel war komplett auf Augenhöhe." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Erdogan Aldemir "Mann des Spiels" beim 3:0-Heimsieg des SV Endingen



Das Spielertrainerteam des SV Endingen, Florian Metzinger und Stipe Malenica, hatte gut lachen: Im Erletal-Stadion bezwangen die Kaiserstühler den TV Köndringen verdient mit 3:1. "Es war ein enorm wichtiges Spiel, das war uns beim Blick auf die Tabelle bewusst", referierte Metzinger. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.



Marcel Kobus trotz 1:2-Niederlage megastolz auf seine Mannschaft



Eine bittere 1:2-Niederlage musste die SG Ihringen/Wasenweiler in Prechtal hinnehmen. "Ich möchte zum Ausdruck bringen, wie stolz ich auf meine Mannschaft bin", erklärte Gästetrainer Marcel Kobus. "Das war mit Abstand unsere bisher beste Saisonleistung, und es ist schade, dass wir das 1:0 nicht über die Ziellinie bekommen haben." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.