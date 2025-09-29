Bezirksliga-Nachklapp: Ein Offensives Kräftemessen im Glottertal

Die Zuschauer in Buchenbach erleben in der Fußball-Bezirksliga eine "wilde" Nachspielzeit mit drei Treffern. Die Ihinger Defensivtaktik geht auf.

Das Duell der offensivstärksten Teams entschied Simonswald/Obersimonswald mit 4:3 für sich, Rot-Weiss Glottertal hatte trotz toller Leistung das Nachsehen. Die SpVgg. Buchenbach kann wohl nur aufregend: In der Nachspielzeit schien der Aufsteiger das Spiel gegen Köndringen zu drehen, musste sich aber doch mit einem 2:2 begnügen. Im Kaiserstuhl-Duell gegen Endingen war eine gute Defensivarbeit der Schlüssel zum Erfolg für die SG Ihringen/Wasenweiler.

Im Eichbergstadion des SV Rot-Weiss Glottertal trafen am Sonntag die beiden offensivstärksten Teams der Liga aufeinander, und mit 4:3 trug die SG Simonswald/Obersimonswald den Sieg davon. "Wir waren am Ende die etwas glücklichere Elf", stellte Gästespielertrainer Daniel Trenkle fest. "Es war wieder einmal ein wildes Spiel in Glottertal. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Tamás Kees: "Eine Achterbahn der Gefühle"

Bei Spielen mit Beteiligung der SpVgg. Buchenbach scheint Spannung garantiert. In der Partie gegen den TV Köndringen hielt sich die Aufregung sogar bis in die Nachspielzeit, in der drei Tore fielen. Tamás Kees, der zusammen mit Samuel Lais den Aufsteiger interimsmäßig trainiert, sprach von einer "Achterbahn der Gefühle". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SG Ihringen/Wasenweiler und der große Name "Teamwork"

"Teamwork" war die Vokabel, die Marcel Kobus (SG Ihringen/Wasenweiler) benutzte, um die entscheidenden Faktoren beim 1:0-Sieg über Endingen auf den Punkt zu bringen: "Wir wussten, dass der Gegner große individuelle Klasse hat – sehr gute Einzelspieler, die eine Partie entscheiden können. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Einseitige Partie zwischen Oberried und Heitersheim

Erneut musste der FC Heitersheim eine deutliche Niederlage hinnehmen. Bei den SF Oberried unterlag der Aufsteiger mit 0:6. Nach Ansicht von Kerem Okay, dem Spielertrainer der Dreisamtäler, hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können: Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Freiburg-St. Georgen feiert den zweiten Saisonsieg

Frank Stöcklin, der Trainer des FC Freiburg-St. Georgen, war nach dem 3:0-Erfolg in Herbolzheim sehr davon angetan, wie seine Mannschaft mit den äußeren Umständen umgegangen war. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.