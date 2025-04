Bezirksliga-Nachklapp: Der FV Tennenbronn hat seinen Rhythmus verloren

Lange stand der FV Tennenbronn ganz oben in der Fußball-Bezirksliga. Doch nach der Winterpause schwächelt die Mannschaft von Sebastian von Au. Das ist für den Trainer allerdings kein Grund zur Aufregung.

Es ist seine fünfte Saison, in der Sebastian von Au den Tennenbronner Kickern den gepflegten Umgang mit dem Ball beibringt. Und es wird mindestens eine weitere dazukommen. Jüngst hat das gesamte Trainerteam mit der Vereinsführung beschlossen, den gemeinsamen Weg auch in der kommenden Spielzeit fortzusetzen. Allein diese Tatsache dokumentiert die große Zufriedenheit, die rund ums Sportgelände am Schächle herrscht. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.