Bezirksliga-Nachholspiele: TuS Bonndorf zeigt eine klare Reaktion

Würde der Tabellenletzte Bräunlingen nach seinem 4:3-Heimerfolg am Sonntag gegen Bonndorf am Mittwoch gegen die SG Marbach/Rietheim nachlegen und seinen zweiten Saisonsieg feiern können? Zunächst sah es nicht danach aus. Mitte der ersten Halbzeit gingen nämlich die Gäste in Führung. Bräunlingen glich aber postwendend aus. Die SG Marbach/Rietheim ging jedoch erneut in Front. Wieder hatte der FCB die passende Antwort parat, glich aus. Die Einheimischen gingen vor der Pause aber erneut in Front. Mitte der zweiten Halbzeit wusste dann die Kicker aus Marbach zu erhöhen. In der 85. Minute fiel das 5:2 für die SG Marbach/Rietheim. Damit war die Messe gelesen.

Der Tabellenvorletzte aus Kirchen-Hausen brauchte in dem Heimspiel eigentlich dringend drei Punkte. Doch daraus wurde nichts. Es setzte eine klare Niederlage. Nun, Bonndorf hatte sich zuletzt ja beim Schlusslicht Bräunlingen mit einem 3:4 blamiert. Davon hatten sich die Gäste aber gut erholt. Sie erwischten den besseren Start. Lars Baumgärtner schoss den TuS nach zwölf Minuten in Front. In der 33. Minuite vermochte Baumgärtner zu erhöhen. Nach dem Seitenwechsel versäumte es der überragende Baumgärtner mit dem 0:3 für die frühe Vorentscheidung zu sorgen. Das übernahm dann Niklas Bernhart der in der 74. Minute erfolgreich einlochte. Jannik Thurau machte in der 86. Minute mit seinem Tor zum 0:4 den Sack zu. Kirchen-Hausen gastiert am kommenden Samstag in Hinterzarten, Bonndorf empfängt am Sonntag den SV Aasen.

Tore: 0:1 Baumgärtner (12.), 0:2 Baumgärtner (33.), 0:3 Bernhart (74.), 0:4 Thurau (86.). Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal).