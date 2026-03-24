Bezirksliga, Nachholspiele: Aufstiegsträume treffen Abstiegsangst

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In den Bezirksligen in Württemberg stehen auch in dieser Woche einige Nachholspiele auf dem Programm. FuPa gibt euch die Übersicht:

Im Nachholspiel beim SV Offenhausen hofft Schlusslicht Blaustein auf einen wichtigen Dreier. Die Gäste stehen mit zehn Punkten auf dem letzten Rang der Tabelle und können mit einem Sieg zwei Plätze gut machen. Offenhausen ist derzeit Neunter.

Der Spitzenreiter bittet zum Nachholspiel: Absteiger und Primus Türkgücü Ulm erwartet den SV Eggingen. Die Hausherren haben bei einem Spiel weniger zwei Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Eggingen steht aktuell im Mittelfeld auf dem achten Rang, hofft aber dennoch auf eine Überraschung.

Als Tabellenachter scheint der TASV Hessigheim im gesicherten Mittelfeld, doch bis zu einem voraussichtlichen Abstiegsrang sind es aktuell nur drei Punkte. Daher hoffen die Hausherren, dem Tabellenführer Germania Bietigheim ein Bein zu stellen und wichtige Punkte zu sammeln.

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Bezirksliga Neckar/Fils

Abstiegskampf trifft auf Verfolgerfeld: Der FV Plochingen steht nach 19 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz und will diesen mit einem Dreier gegen den TSV RSK Esslingen verlassen. Der Aufteiger ist aktuell Fünfter. ---

Punktgleich mit Tabellenführer FC Heiningen steht der SV Ebersbach/Fils vor dem Nachholspiel auf dem zweiten Rang. Ein Platz hinter dem SVE wartet der FC Donzdorf, der sich mit einem Dreier in Ebersbach an das Führungsduo nähern will.

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Bezirksliga Oberschwaben

Mit einem Auge schielt der SV Uttenweiler derzeit auf den Tabellenkeller, auf das Führungsduo geht der Blick der SG Ringschnait. Beide Teams wollen mit einem Sieg am Mittwoch wichtige Punkte sammeln. ---

Do., 26.03.2026, 18:30 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SV Sulmetingen Sulmetingen 18:30 PUSH

Der SV Sulmetingen gastiert beim abstiegsbedrohten SV Steinhausen zum Nachholspiel. Sulmetingen ist als Siebter im Mittelfeld, während Steinhausen noch einige Punkte für den Ligaverbleib sammeln muss. ---

Do., 26.03.2026, 18:30 Uhr SV Hohentengen Hohentengen FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau 18:30 PUSH

Absteiger SV Hohentengen erwartet Aufsteiger FV Bad Saulgau. Die Hausherren sind Fünfter und können mit einem Sieg einen Platz gut machen. Die Gäste brauchen hingegen ein kleines Wunder, um als aktuell Vorletzter noch über den Strich zu springen. ---

Abstiegskampf pur: Die SGM Blönried/Ebersbach kämpft im Abendspiel um enorm wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib. Derzeit ist der Rückstand zum Relegationsrang neun Punkte, doch auch die SG Ertingen (vier Punkte mehr) muss dringend Zähler sammeln.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern