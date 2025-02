Bezirksliga-Nachholspiele: 9-Tore-Krimi & ein Hattrick in 14 Minuten

Die Bezirksligen sorgten am Sonntagabend für Unterhaltung: Neun Tore, ein lupenreiner Hattrick in nur 14 Minuten und zwei packende Nachholspiele sorgten für Furore. In Wißkirchen schien der VfL Sindorf nach einer 5:1-Führung bereits sicher, doch eine Aufholjagd des SC machte es am Ende noch einmal spannend. Parallel dazu drehte Uevekoven gegen Rhenania Richterich dank eines überragenden Danny Richter die Partie – mit einem Dreierpack in kürzester Zeit.