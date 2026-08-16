Bezirksliga: Nach Todesfall drei Absagen Wegen eines traurigen Anlasses nur ein reduziertes Programm +++ Guldenbachtal setzt sich bei SG Fürfeld durch. SG Soonwald kassiert nächste Niederlage von Michael Heinze · Heute, 19:07 Uhr · 0 Leser

Mann des Spiels: Guldenbachtals Daniel Martin (hinten) machte drei Treffer, aber dieser Versuch war ausnahmsweise mal nicht drin. Foto: Sebastian Bohr

Region. Nach Runde drei in der Bezirksliga Nahe hat Aufsteiger SG Soonwald bereits 18 Gegentreffer schlucken müssen. Gegen Birkenfeld gab es ein 2:6. Die SG Guldenbachtal grüßt nach dem 5:3 in Fürfeld von Platz drei. Abgesagt wurde das Duell Rüdesheim gegen Wolfstein-Roßbach wegen eines Trauerfalls beim VfL. Auch das Spiel Pfaffen-Schwabenheim gegen Winzenheim wurde deswegen verlegt. „Auf Wunsch von Winzenheim“, so Pfaffen-Trainer Beytullah Kurtoglu, der von einem „Todesfall einen 25-jährigen jungen Kollegen" sprach. Viele kennen ihn, der Winzenheimer Torwart Sinan Aydın ist sein Onkel.“ Winzenheim-Co-Trainer Engin Karadeniz erläuterte, der Verstorbene habe „mal bei Rüdesheim und Karadeniz gespielt und hatte mehrere Freunde und Bekannte in Pfaffen-Schwabenheim und bei uns“.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Gestern, 17:00 Uhr SG Soonwald SG Soonwald SC Birkenfeld SC Birkenfeld 2 6 Abpfiff ,,Das Resultat spiegelt überhaupt nicht den Spielverlauf wider“, urteilte der verletzte SG-Spielertrainer Lars Flommersfeld. „Wir haben sehr gute 35 Minuten gespielt, müssen normalerweise vier Tore erzielen – und fangen aus dem Nichts zwei Gegentore. In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr an die Leistung anknüpfen, kassieren ganz einfache Tore. Der Gegner hat uns mit einfachen Mittel geschlagen – wir zahlen derzeit zu viel Lehrgeld.“ Die Soonwälder Topchancen in Halbzeit eins vergaben Lukas Gohres (3) und Leon Kellerer. „Wir wollten spielbestimmend sein, mussten aber taktisch umstellen, als Joshua Rieder verletzungsbedingt in der 35. Minute raus musste – das war der Bruch im Spiel.“ Auf die Frage, inwiefern der Gegner die größere individuelle Qualität hatte, antwortete Flommersfeld: „Hatten sie nicht, sie waren einfach effizient und kaltschnäuzig. Jeder Fehler von uns wurde bestraft, das ist der große Unterschied zur A-Klasse. Natürlich sitzt der Stachel tief, insbesondere da es ein Kerbespiel war. Aber es bringt jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.“ Torfolge: 0:1 Wladislaw Sonntag (12.), 1:1 Luca Reckert (23.), 1:2 Roman Nagel (43.), 1:3 Niklas Schindler (54.), 1:4, 1:5 Marius Jahke (58., 70.), 2:5 Lukas Gohres (81.), 2:6 Alex Koch (89.). Zuschauer: 150.