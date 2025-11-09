Bezirksliga: Nach der Pause steigt Rüdesheimer Show

Planigs Adonai Asani (links) stellt sich dem Rüdesheimer Kamer Yakut in den Weg. Foto: Daudistel

Region. Anfang Juni waren sie in der Regelation zur Landesliga West klar am TuS Bedesbach-Patersbach gescheitert. Fünf Monate später stehen die Chancen gut, dass die Fußballer der SG Weinsheim den Aufstieg diesmal auf direktem Weg schaffen können. Nach dem 3:0 gegen Kellerkind Bockenau hat die SGW die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga Nahe gefeiert – mit satten sieben Zählern vor der Oberliga-Reserve des SC Idar-Oberstein. „Es freut mich riesig für meine Spieler“, kommentierte Weinsheims Erfolgscoach Andy Baumgartner. „Sie haben es sich verdient.“

„Die Kirner haben ihr Spiel durchgedrückt“, berichtete Luca Czarnecki, Sportlicher Leiter der Guldenbachtaler. „Wir hatten keinen Zugriff. Das unglückliche Eigentor kurz vor Schluss hat das Spiel beendet. Der Kirner Sieg geht in Ordnung.“ Torfolge: 1:0 Nils Pascher (36.), 2:0 Julian Karst (85./Eigentor).

SG-Keeper Niclas Lerch wurde seinem Ruf als Elfmeter-Killer einmal mehr gerecht, parierte bereits seinen dritten Strafstoß in der laufenden Runde – diesmal war Leandro Fritz der Schütze (63.). „Wir hatten in der ersten Halbzeit das Spiel unter Kontrolle, dabei hat natürlich die frühe 2:0-Führung geholfen“, sagte SG-Coach Sebastian Kilp, der den verschossenen Strafstoß der Gäste in der Entstehung als „fragwürdig“ bezeichnete. Nach dem Anschlusstreffer haben die Oberhausener gedrückt und das Geschehen in unsere Hälfte verlagert. Mit einem Konter zum 3:1 war dann der Deckel drauf.“ Torfolge: 1:0 Marcel Beck (8.), 2:0 Benedikt Wolf (10., Kopfball), 2:1 L Fritz (72.), 3:1 Beck (90.+6).

– „Wir haben wieder individuelle Fehler gemacht, den Ball auf der Außenlinie schlecht verteidigt und so das 0:1 kassiert“, berichtete VfL-Co-Trainer Cihat Yakut. „Vor dem 0:2 haben wir einen Passfehler gemacht. In der Pause haben wir das angesprochen - dann ging die Show von meinen Jungs los.“ Am meisten freute Cihat Yakut dabei der finale Doppelschlag von Emre Duran, „der seit Wochen nach seiner Verletzung sehr gut arbeitet und sich selbst mit diesen zwei Treffern belohnt hat – das zweite Tor entspricht seiner Qualität, als er den Ball vom Halbfeld direkt ins Tor schlenzt“. Planigs Coach Christoph Schenk: „Diese Niederlage hat vielfältige Gründe. Unser Keeper hat sich eine Halbzeit mit Schwindel über den Platz geschleppt, aber ausgerechnet diesmal hatten wir keinen zweiten Torwart im Kader um zu reagieren. Dann fehlt uns aktuell das Selbstvertrauen und die Gier, um Rückschläge wegzustecken.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Dennis Mastel (36., 42.), 1:2 Cihan Yakut (51.), 2:2 Can Does (77.), 3:2 Enes Hepsenli (82.), 4:2, 5:2 Emre Duran (89., 90.+4).

Das Ergebnis hört sich klar an, aber wie viele Probleme hatten die klar favorisierten Platzherren wirklich mit dem Gegner? „Probleme hatten wir keine“, stellte SGW-Coach Baumgartner klar. „Das war ein ungefährdeter Sieg ohne viel Gegenwehr.“ Baumgartner sprach von einem „Spiel, dass man auch wesentlich höher gewinnen kann, wenn man die Chancen nutzt. Wir haben etliche Chancen fahrlässig vergeben, aber trotzdem war zu keinem Zeitpunkt ein Funken Spannung im Spiel, dazu waren die Spielanteile zu deutlich auf unserer Seite“. Torfolge: 1:0, 2:0 Jannik Drouet (34., 35.), 3:0 Lorenz Saadalla Ayoob (71.).

Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sicherte Goalgetter Vladimir Borovskij dem Aufsteiger mit seinem Treffer die drei Punkte (88.). Winzenheims Coach Ercan Ürün lobte hernach die Fairness der Kontrahenten: „Es war ein Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hat. Mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung hatten wir das Glück auf unserer Seite.“ Sein Pfaffen-Schwabenheimer Kollege Beytullah Kurtoglu antwortete auf die Frage, was der Grund für die Pleite war: „Die fehlende Effizienz vor dem Tor.“ Gleich vier hochkarätige Chancen hätten seine Männer liegen gelassen – „und Winzenheim war sehr effizient. Wir müssen daraus lernen – und endlich effektiver vor dem Tor sein.“ Spiele im Stenogramm

Torfolge: 0:1 Luca Mörscher (52.), 0:2 Ibrahim El-Saleh (74.), 1:2 Wladislaw Sontag (86.).

Torfolge: 0:1 Fabian Rosner (53.), 0:2 Lars Haag (61.), 0:3 Davis Klos (90.+4).