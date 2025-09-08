Bezirksliga N 🗣: Altenerdings Remis schmerzt – TSV überragt im Derby

Der TSV Rohrbach startet stark, vergibt aber Hochkaräter. Am Ende rettet sich der TSV zumindest einen Zähler. Der Erfolgslauf des SV Walpertskirchen ist zunächst gestoppt. Für Trainer Josef Heilmeier geht es nur mehr um den Klassenerhalt. Gegner Ampertal hatte beim Aufeinandertreffen das Glück, das zuletzt fehlte. In Gaimersheim lobt Daniel Hofmann die Derbyleistung seiner Truppe. Während 1954 München voll des Lobes für Gastgeber Langengeisling ist. Die ersten Stimmen zum 8. Spieltag der Bezirksliga Nord.

Unser Torwart hält den Elfmeter brutal. Danach erkämpfen wir uns einen Punkt. Dieser geht aufgrund der kämpferischen Leistung auch in Ordnung.«

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: »Wir haben heute einen wichtigen Auswärtspunkt bei einem spielstarken Gegner erkämpft. In der ersten Halbzeit hätten wir vielleicht noch ein Tor nachlegen können. In der zweiten Halbzeit bekommen wir zwei klare Elfmeter nicht für uns. Nach dem ersten nicht gegebenen Elfmeter bekommen wir im Gegenzug Rot und Elfmeter. Träsch kommt mit der Hand hin und verhindert klares Tor. Das war eine klare Entscheidung.

Pedro Locke, Trainer der SpVgg Altenerding: »Nach dem unglücklichen Rückstand waren wir präsent und hatten mehr Spielanteile, aber unsere Abschlüsse waren zu ungenau. Nach der Pause haben wir eine Schippe draufgelegt. Der verschossene Elfmeter tut weh. In den letzten 15 Minuten waren wir zu ungenau. Uns fehlte vielleicht auch etwas der Mut. Wir hätten uns heute den Sieg verdient, aber mit dem Remis können wir leben und darauf aufbauen.«

Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimersheim: »Das war heute ein souveräner Derbysieg, der noch deutlich höher ausfallen muss. Großes Lob an die Jungs! Ab der ersten Minute waren wir haushoch überlegen. Hinten haben wir Nichts zugelassen und uns nach vorne zahlreiche Chancen erspielt. Super Leistung, so kann es weiter gehen.«

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: »Heute haben wir endlich das Glück auf unserer Seite gehabt. Nach schwierigen Wochen war dieser Sieg enorm wichtig für uns. Walpertskirchen war in den ersten zehn Minuten die bessere Mannschaft, doch wir nutzen zwei schön herausgespielte Aktionen und gehen mit 2:0 in Führung. Leider kassieren wir durch einen unnötigen Ballverlust das 2:1. Da dachte ich mir: Bitte nicht wieder so wie in der Vorwoche.

Aber: Die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt. Liam Russo macht nach Vorarbeit von Fabi Radlmaier das 3:1 – ein ganz wichtiger Treffer für uns. In der 90. Minute bekommen wir zwar noch das 3:2, aber zum Glück haben wir den Sieg über die Zeit gebracht. Wir hatten zudem zwei riesige Konterchancen, die wir leider nicht gut zu Ende gespielt haben, weil wir die falschen Entscheidungen getroffen haben. Auf der anderen Seite mussten wir noch zwei gefährliche Möglichkeiten von Christian Käser überstehen, der nach seiner Einwechslung bei den Gästen für frischen Wind gesorgt hat. Dieser Erfolg tut uns richtig gut und gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.«

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: »Wir haben sehr gut begonnen und sogar zwei gute Möglichkeiten zur Führung, aber dann machen wir leider wie in den letzten Spielen zu leichte Fehler und laden den Gegner ein. Nach der Pause haben wir alles versucht, aber Palzing hat alles reingeworfen. Chancen zum Ausgleich waren da. Am Ende wäre, denke ich, ein Remis verdient gewesen.

Aber: Aktuell verteidigen wir nicht auf Bezirksliga-Niveau. Jetzt muss dem letzten klar sein, dass wir trotz gutem Start nur um den Klassenerhalt spielen. Palzing wünsche ich weiterhin alles Gute. Enes sowieso, er ist ein Top-Trainer und ein toller Kollege und Mensch.«

Sonderlob von München 54 für Gastgeber Langengeisling: „Das ist nicht selbstverständlich“