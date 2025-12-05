Bezirksliga: Mosella zerlegt die SG Zewen

Schweich gehörte bereits die erste Halbzeit, hatte mit einem Pfostenschuss von Pascal Kreber (12.) Pech, bevor Dreifachtorschütze Stephan Schleimer in der 18. Minute zur Führung traf. Nach Flanke von Nico Schäfer stellte Schleimer noch vor der Pause auf 0:2 (32.). Zewen kam mit Schwung aus der Kabine und hätte mit mehr Cleverness im Abschluss nach Möglichkeiten von Yannick Andreas und Simon Blasius treffen können. Inmitten der Drangphase der Castello-Elf fiel durch Schleimer, der sein 15. Saisontor markierte, das 0:3 (50.). Im Anschluss daran spielte Schweich seine größere spielerische Reife und Effizienz vor dem Tor aus und ließ es weitere sechs Mal krachen. Alexander Schwarz traf zum 0:4 (55.), Lukas Maldener markierte das 0:5 (61.), Sebastian Palms (scheiterte zuvor am Pfosten) schoss das 0:6 (64.), Alexander Welter das 0:7 (72.), Noah Quare das 0:8 (77.) und Maldener das finale 0:9 (85.).

Zewens Keeper Alexander Hinz verhinderte mit einem halben Dutzend Paraden eine zweistellige Niederlage. „Wir hatten viele kurzfristige Ausfälle, haben mit drei Leuten aus der zweiten Mannschaft begonnen und hatten zwei von ihnen auf der Bank. Bis kurz nach der Pause hatten wir zwei gute Chancen, bevor das 0:3 fällt. Gegen eine Mannschaft aus derselben Liga ist es nicht wirklich erklärbar, dass man noch so einbrechen kann. So was habe ich als Spieler und Trainer noch nicht erlebt. Wir müssen das aufarbeiten, einiges hinterfragen und versuchen, die Kurve zu kriegen“, resümierte Zewens Trainer Stefan Castello. Schweichs Trainer Thomas Schleimer meinte, dass „es schon nach 15 Minuten 3:0 hätte stehen müssen und das Spiel auch 15:4 hätte enden können“.