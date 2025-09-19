 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Der TSV Mommenheim und der VfR Nierstein treffen am Freitagabend im Derby aufeinander.
Der TSV Mommenheim und der VfR Nierstein treffen am Freitagabend im Derby aufeinander. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Bezirksliga: Mommenheim gewinnt Flutlicht-Derby und klettert vorbei

Mommenheim empfängt Nierstein am Freitagabend +++ Kellerduell in Mombach +++ Gundersheim will Reaktion auf Klatsche zeigen

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Am Freitagabend startet die Bezirksliga in ihren achten Spieltag: Der TSV Mommenheim empfängt den VfR Nierstein zum Derby am Freitagabend, beide könnten mit einem Sieg en Anschluss an die Spitzenränge herstellen. Dort, wo der TSV Zornheim (Erster, in Bretzenheim), SV Horchheim (Zweiter, in Wörrstadt) und der SV Guntersblum (Dritter, gegen Finthen) bereits sind. Nach der Klatsche bei Barbaros Mainz will der VfL Gundersheim gegen Marienborn II eine Reaktion zeigen, Barbaros wiederum ist bei Hassia Bingen gefordert. Außerdem steigt bei Fortuna Mombach das Kellerduell: Die noch sieglosen Fortunen empfangen den FSV Saulheim. Nieder-Olm hat den Unterbau von Gau-Odernheim zu Gast.

Die Partien im Überblick:

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
2
1
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
15:00

Heute, 15:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:00

