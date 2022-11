Bezirksliga: Mombach führt die Liga an Ingelheim erster Verfolger +++ Zornheim-Spiel von Überfall überschattet

RHEINHESSEN. Nach dem letzten Vorrunden-Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen deutet einiges darauf hin, dass die beiden Landesliga-Absteiger FC Fortuna Mombach (lockeres 4:1 gegen TuS Marienborn II) und Spvgg. Ingelheim (kapitales 6:1 im Verfolgerduell gegen den SV Horchheim) die Meisterschaft unter sich ausmachen. Im Tabellenkeller erlebte Abstiegskandidat TSV Zornheim mal wieder ein Waterloo – diesmal gegen den VfR Nierstein. Und als ob das 1:6 nicht schon schlimm genug wäre, wurde die Pleite auch noch von einem Diebstahl überschattet. „In der ersten Halbzeit wurden alle Kabinen leergeräumt – Schlüssel, Handys und Bargeld gestohlen“, konnte es TSV-Vize Fabian Tautenhahn nicht fassen, dass die Langfinger, dieser Tage vermehrt die Sportanlagen der Region heimsuchen, nun auch bei seinem Klub zugeschlagen haben. „Eine traurige Entwicklung.“

SV Klein-Winternheim – TSV Mommenheim 2:2 (1:1). – „Wir haben diesmal von Anfang an ein anderes Gesicht gezeigt und ein gutes Spiel gemacht gegen eine gute Mommenheimer Mannschaft“, sprach Klein-Winternheims Co-Trainer Matthias Tüllmann von einem „gerechten Unentschieden“ vor 50 Zuschauern. Tore: 0:1 Justin McCoy (21.) 1:1 Robin Wolf (34.), 2:1 Fabian Scharf (68.), 2:2 McCoy (72.).

FSV Oppenheim – TSV Gau-Odernheim II 1:0 (0:0). – „Wir haben heute sehr verkrampft gespielt“, kommentierte FSV-Spielertrainer Marco Streker, der vor 50 Zuschauern in der 50. Minute das Tor des Tages markierte. „Man hat gemerkt, dass nach vier Spielen ohne Erfolgserlebnis die Beine schwer waren.“ Dennoch gehe der Dreier voll in Ordnung. „Wir haben in 90 Minuten nicht eine Torchance für den Gegner zugelassen – aber das Spiel bis zum Schluss unnötig spannend gelassen.“