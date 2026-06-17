Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3: Die FuPa Elf des Jahres

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.
Phillip Kabil (24) von der Alemannia Lendersdorf: 21 Einsätze, sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Mohamed Allaoui (29) vom SC Elsdorf und von Hilal-Maroc Bergheim: 23 Einsätze, fünf Tore und eine Vorlage, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Johannes Wenning (34) vom SC Elsdorf: 28 Einsätze, eine Vorlage, acht Nominierungen für die Elf der Woche
Mark Schiffer (27) vom SC Elsdorf: 27 Einsätze, fünf Tore und zwei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche
🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung
Phillip Varona (20) von der Alemannia Lendersdorf: 28 Einsätze, sechs Tore und zwölf Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Niklas Kühnapfel (26) vom SC Elsdorf: 28 Einsätze, neun Tore und sieben Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Tobias Rick (19) von der JSG Euskirchen: 25 Einsätze, zwei Tore und sieben Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Jeongwoo Choi (28) SV Weiden: 24 Einsätze, elf Tore und elf Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Julian Perse (28) Viktoria Birkesdorf: 27 Einsätze, 21 Tore und elf Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Maurice Wieting (34) SV Lövenich: 28 Einsätze, 43 Tore und sieben Jahren, zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Jonas Varona (22) von der Alemannia Lendersdorf: 30 Tore und zehn Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.