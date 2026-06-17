 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3: Die FuPa Elf des Jahres

Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community.

von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Marcel Wieting (mitte) hatte wie Julian Perse und Mohamed Allaoui zehn Nominierungen.
Marcel Wieting (mitte) hatte wie Julian Perse und Mohamed Allaoui zehn Nominierungen. – Foto: Nick Förster

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BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3

Torhüter

Phillip Kabil (24) von der Alemannia Lendersdorf: 21 Einsätze, sieben Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Mohamed Allaoui (29) vom SC Elsdorf und von Hilal-Maroc Bergheim: 23 Einsätze, fünf Tore und eine Vorlage, zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Johannes Wenning (34) vom SC Elsdorf: 28 Einsätze, eine Vorlage, acht Nominierungen für die Elf der Woche

Mark Schiffer (27) vom SC Elsdorf: 27 Einsätze, fünf Tore und zwei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche

🖼️ Zur Grafik der Elf des Jahres in voller Auflösung

Mittelfeld

Phillip Varona (20) von der Alemannia Lendersdorf: 28 Einsätze, sechs Tore und zwölf Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Niklas Kühnapfel (26) vom SC Elsdorf: 28 Einsätze, neun Tore und sieben Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Tobias Rick (19) von der JSG Euskirchen: 25 Einsätze, zwei Tore und sieben Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Jeongwoo Choi (28) SV Weiden: 24 Einsätze, elf Tore und elf Vorlagen, fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Julian Perse (28) Viktoria Birkesdorf: 27 Einsätze, 21 Tore und elf Vorlagen, zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Maurice Wieting (34) SV Lövenich: 28 Einsätze, 43 Tore und sieben Jahren, zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Jonas Varona (22) von der Alemannia Lendersdorf: 30 Tore und zehn Vorlagen, acht Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.