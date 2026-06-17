Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3: Die FuPa Elf des Jahres Die Spieler der Saison aus Sicht der FuPa-Community. von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Marcel Wieting (mitte) hatte wie Julian Perse und Mohamed Allaoui zehn Nominierungen. – Foto: Nick Förster

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein. Am Ende der Saison können wir euch, auf den Daten der vergangenen Spielzeit basierend, eine Elf des Jahres oder Elf der Saison präsentieren.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 3 Torhüter Phillip Kabil (24) von der Alemannia Lendersdorf: 21 Einsätze, sieben Nominierungen für die Elf der Woche Abwehr Mohamed Allaoui (29) vom SC Elsdorf und von Hilal-Maroc Bergheim: 23 Einsätze, fünf Tore und eine Vorlage, zehn Nominierungen für die Elf der Woche

Johannes Wenning (34) vom SC Elsdorf: 28 Einsätze, eine Vorlage, acht Nominierungen für die Elf der Woche Mark Schiffer (27) vom SC Elsdorf: 27 Einsätze, fünf Tore und zwei Vorlagen, vier Nominierungen für die Elf der Woche