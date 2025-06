Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1: "Sonst wird das nichts"

Nach dem Kantersieg im Hinspiel geht der SV Bergfried als klarer Favorit ins Rückspiel beim Vorletzten SV Altenberg – will aber vor dem kleinen Platz und den zuletzt knappen Spielen des Gegners gewarnt sein.

Der SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel geht als Favorit in das Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten SV Altenberg. Das Hinspiel hatte Bergfried mit einem deutlichen 10:1-Kantersieg für sich entschieden – eine Wiederholung dieses Ergebnisses ist allerdings kaum zu erwarten.

Trainer Hannes Diekamp warnt im Vorfeld vor den speziellen Bedingungen: „Ja, Spiel gegen Altenberg, kleiner Platz, wenige Räume da. Nichtsdestotrotz wollen wir versuchen, unser Spiel auf dem Platz zu spielen.“ Gleichzeitig fordert er von seiner Mannschaft eine Leistungssteigerung gegenüber der ersten Halbzeit gegen Schönenbach: „Wird ein hartes Stück Arbeit, gerade wenn wir so auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Schönenbach, dann wird es gegen jeden Gegner sehr, sehr schwer in dieser Liga.“

Trotz personeller Engpässe – unter anderem fehlt Florian Blatt urlaubsbedingt – will Bergfried die Saison mit einem Erfolgserlebnis fortsetzen und das Saisonziel nicht aus den Augen verlieren. „Ziel ist es, Platz fünf bis zum Ende zu behalten. Aber dafür müssen wir die richtige Einstellung am Sonntag auf den Platz kriegen. Sonst wird das nichts.“