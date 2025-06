Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1: "Das wird ein heißer Tanz"

„Wir erwarten natürlich aufgrund der Formtabelle ein ganz enges Spiel am Sonntag. Für beide Mannschaften geht es um ganz viel“, sagt Raffaelo Wolf, sportlicher Leiter von Blau-Weiß Köln. Die Gastgeber haben mit zuletzt 12 Punkten aus fünf Spielen einen späten Lauf gestartet und stemmen sich mit aller Kraft gegen den Abstieg. Das Team von Trainer Frank Vones profitierte zuletzt von einer starken kämpferischen Leistung und einem späten Treffer von Mike Rheindorf in der 87. Minute.

Im Aufstiegskampf der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 steht dem SC Blau-Weiß Köln am Sonntag ein echtes Schlüsselspiel bevor. Die Mannschaft von Trainerduo Sternberg/Schmitz reist zum SC Schwarz-Weiß Köln, der zuletzt mit einem 2:1-Heimsieg gegen Germania Zündorf seine Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Für die Gäste geht es um nichts weniger als die Chance, am letzten Spieltag noch das große Ziel Landesliga erreichen zu können.

Die Blau-Weißen reisen mit Rückenwind an. Am vergangenen Spieltag feierte man einen souveränen 3:1-Erfolg bei Rheinsüd Köln. Bereits nach drei Minuten lag das Team durch Tore von Dopierala und Spiekermann mit 2:0 in Front. „Wir müssen alles geben, um das Spiel positiv zu gestalten und am letzten Spieltag in ein Endspiel zu gehen, damit wir die Chance weiter wahren auf einen Aufstieg“, betont Wolf.