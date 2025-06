Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1: "Das ist das ganz klare Ziel"

Für den SV Weiden steht am Montag ein richtungsweisendes Spiel beim Tabellenletzten TuS Lindlar an. Mit einem Sieg wollen die Weidener den Klassenerhalt in der Bezirksliga Mittelrhein Staffel 1 aus eigener Kraft klar machen.

„Wir wollen am Montag den Klassenerhalt mit einem Sieg aus eigener Kraft schaffen und nicht auf andere Plätze schauen. Das ist das ganz klare Ziel, was wir dem Team für die letzten zwei Spiele mitgegeben haben“, sagt SVW-Trainer Adrian Student vor dem Duell beim bereits abgestiegenen TuS Lindlar. „Es wird kein einfaches Spiel, denn Lindlar hat nichts mehr zu verlieren, die können befreit aufspielen. Bei uns geht es noch um was. Wir müssen mit derselben Energie und Disziplin auftreten wie am vorherigen Sonntag. Wir wollen diesen Klassenerhalt unbedingt – das dürfen wir nicht nur denken, sondern am Montag auf dem Platz zeigen.“

Weiden hatte zuletzt mit 3:1 gegen den SV Altenberg gewonnen und liegt mit 29 Punkten auf Rang 12. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vier Zähler. Das Hinspiel gegen Lindlar endete 2:2.

Die Gastgeber aus dem Oberbergischen wollen sich trotz bereits feststehendem Abstieg nicht kampflos ergeben – im Gegenteil: „Es ist für uns vorerst das letzte Heimspiel in der Bezirksliga und da wollen wir unseren Fans natürlich einen versöhnlichen Abschied präsentieren und uns nochmal richtig reinhängen“, erklärt Lindlars Coach Arlind Oseku.

Für zusätzliche Brisanz sorgt der geplatzte Versuch einer Spielverlegung: „Der ein oder andere Spieler dürfte außerdem besonders motiviert sein, da wir mehrere Angebote gemacht haben, das Spiel zu verlegen aufgrund des Schützenfestes im Dorf. Weiden hat im Abstiegskampf leider nicht zugestimmt.“

Die personelle Lage bei den Gastgebern ist allerdings prekär. Unter anderem fällt Stammkeeper Marco Bong nach einem Schlüsselbeinbruch langfristig aus, Simon Schreiner ist noch angeschlagen. Zudem fehlen Marc Bruch, Gabriel Werner, Roger Sauer, Lukas Dappen, Max Frangenberg, Tim Schmitz, Steffen Kree und Pascal Nguyen. Der Einsatz von Niko Schachow, Lorenzo Provenzano und Simon Kahm ist fraglich. Immerhin steht mit Marco Buchholz ein erfahrener Ersatzkeeper aus der Zweiten Mannschaft zur Verfügung.

Lindlar hatte zuletzt mit 0:4 bei der SpVg Rheindörfer verloren und rangiert mit nur drei Saisonsiegen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt ist längst außer Reichweite – die Einstellung scheint dennoch zu stimmen. Die Punkte dürfte Weiden am Montagabend in Lindlar nicht geschenkt bekommen.