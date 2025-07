Bezirksliga Mittelfranken Süd: Der Überblick vor dem Saisonstart

14-mal nennen die Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Süd den SC Aufkirchen als Meisterschaftsfsvoriten für die am Wochenende beginnende Spielzeit 2025/26. Nur Neuling DJK Göggelsbuch, der sich erst noch einen Überblick über die neue Liga verschaffen will und – natürlich auch aus Understatement – der so hoch gelobte letztjährige Vizemeister haben bei ihren Favoriten nicht für „Aufkirchen“ gestimmt.

Zehn der 16 Süd-Bezirksligisten stellt in der neuen Saison der Fußballkreis Neumarkt/Jura, was vor allem im Landkreis Roth für reichlich Lokalkolorit und Derbystimmung sorgen wird. Greding, Heideck, Hofstetten, Meckenhausen, Schwand, Nord-„Umsiedler“ Wendelstein und jetzt auch noch die Aufsteiger Göggelsbuch und Katzwang – kurze Fahrtzeiten sind sicher, reichlich Zuschauer werden erwartet. Doch wem davon ist am meisten zuzutrauen? Zu den Topfavoriten wird keine der Mannschaften gezählt. Auf dem Schirm haben sollte man aber durchaus Bezirksliga-„Dino“ TSV Greding, der in seine elfte Saison auf Bezirksebene am Stück geht. Weit aus dem Fenster lehnen will sich der letztjährige Tabellendritte aber nicht und peilt unter Neu-Trainer Andreas Kirschner, der auf Dominik Betz (zum VfB Eichstätt) folgt, die „Top 10“ an. Auch sonst ist Bescheidenheit durchaus eine Zier der lokalen Vereine.

Viel fehlte Aufkirchen in der vergangenen Relegation zur Landesliga wirklich nicht. Erst in der Verlängerung des Rückspiels gegen den Baiersdorfer SV musste man sich mit 1:3 geschlagen geben. Knapp acht Wochen später starten die Kicker aus der Gemeinde Gerolfingen bei Aufsteiger TSV 05 Katzwang mit Ex-Profi Werner Rank als neuem Trainer in eine Spielzeit, die diesmal ein Happy End finden soll. Sechsmal – unter anderem von Aufkirchen - wurde auch die SG TSV/DJK Herrieden auf den Favoritenschild der Bezirksliga Süd gehoben. Etwas überraschend, denn zuletzt konnte die SG die Klasse erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Vatanspor Nürnberg sichern und muss zudem nach einer doch größeren Fluktuation im Kader einen gewissen Umbruch meistern. Dementsprechend vorsichtig fällt auch die Selbsteinschätzung der Herriedener aus, die einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen.

Natürlich streben die Aufsteiger DJK Göggelsbuch und TSV Katzwang „nur“ den Klassenerhalt an, was sicher schwer genug werden wird. Beide schafften den Aufstieg aber jeweils durch ein starkes Kollektiv, was auch in der höheren Liga der Schlüssel zum Erfolg sein muss. Göggelsbuch will nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte jedes Bezirksliga-Spiel zu einem Festtag machen, Katzwang unter dem neuen Trainer Tobias Meßenzehl (vom TSV Altenberg) im besten Fall an erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

Seinen letztjährigen achten Tabellenplatz überbieten will auf jeden Fall der TSV Meckenhausen, der mit Stephan Handl (von der DJK Laibstadt) als neuem Spielertrainer an den Start geht und am Ende unter den besten fünf Teams landen will. In einer schwer auszurechnenden Liga wollen Heideck („Klassenerhalt), Hofstetten (Trainer Christian Krach: „40 Punkte schneller vollmachen als zuletzt“), Schwand („Klassenerhalt schneller als letzte Saison“) und Wendelstein („gesicherter Mittelfeldplatz“) zunächst auf „Nummer sicher“ gehen.