– Foto: Oliver Zimmermann

Bezirksliga: Mit Kantersieg in die Winterpause SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim sendet beim 9:1-Erfolg über die SG Kirschweiler/Hettenrodt mehr als nur ein Lebenszeichen

Wenn man sich vornimmt, im letzten Spiel des Jahres nochmal alles rauszuhauen, den ganzen Frust einer verkorksten Hinserie in positive Energie umzuwandeln, ja dann kommt so ein Spiel dabei raus. Mit einem 9:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SG Kirschweiler/Hettenrodt verabschiedet sich Bezirksliga-Schlusslicht SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim in die Winterpause.

Bis zur Halbzeitpause deutete nichts auf ein solch deutliches Ergebnis hin. Zwar führten die Hausherren bis kurz vor Schluss 2:0, doch der Anschluss ließ den Aufsteiger nochmal hoffen. Im zweiten Durchgang jedoch ließ das Tabellenschlusslicht keinerlei Zweifel aufkommen, wer an diesem Nachmittag als Sieger vom Feld gehen wird. "Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs", erklärt Trainer Luca Wolf, der das Geschehen an seinem 27. Geburtstag aus dem Urlaub heraus mitverfolgen musste. Am Morgen wandte er sich mit einer Nachricht an seine Spieler: "Gebt alles, habt Spaß und kämpft füreinander", schrieb Wolf, dessen Team ihm den Gefallen tat und ein Geburtstagsgeschenk der besonders wertvollen Art schnürte. Torfolge: 1:0 Sven Dangel (25.), 2:0, 4:1 Abdullah Kurtoglu (28./FE; 51.), 2:1 Rene Tabi (43.), 3:1, 6:1, 7:1 Serkan Kural (48./70./75.), 4:1 A. Kurtoglu (51.), 5:1 Muhammed Kurtoglu (53.), 8:1, 9:1 Matthias Schier (83./87.).