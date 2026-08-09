Bezirksliga: Merxheim feiert Kantersieg SG-Fußballer überrollen in der Bezirksliga Nahe die Soonwalder 10:2 +++ Fürfeld setzt sich in Rüdesheim 3:2 durch +++ Winzenheim feiert Auswärtserfolg +++ Pfaffen-Schwabenheim spielt gegen Guldenbachtal remis. von Michael Heinze · Gestern, 19:50 Uhr · 0 Leser

Kopfballduell unter Beobachtung: Rüdesheims Bank staunt über die Flugkünste von Teamkollege Mohammad Akhundzadeh (rotes Trikot) und dem Fürfelder Kian Seinntsch. Foto: Mario Luge

Region. Nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Nahe weisen nur noch vier Mannschaften eine makellose Bilanz auf. Neuer Primus ist die SG Merxheim nach einem 10:2-Kantersieg gegen einen von allen guten Geistern verlassenen Aufsteiger SG Soonwald.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Sa., 08.08.2026, 16:00 Uhr TSG Burglichtenberg Burgl.berg TUS Winzenheim Winzenheim 0 3 Abpfiff Winzenheims Coach Ercan Ürün sprach von einem absolut verdienten Dreier seiner Jungs. "Wir waren 70, 80 Minuten die bessere Mannschaft", betonte der Übungsleiter. "In den ersten zehn Minuten war der Gegner besser und ist auch zu zwei großen Chancen gekommen, die unsere Torhüter Sinan Aydin super entschärft hat." Nach einer Viertelstunde nahmen die Winzenheimer das Heft in die Hand, spielten sich Chancen heraus, machten die Tore. Bitter waren die Roten Karten in der Nachspielzeit gegen Bünyamin Degirmenci und Agit Erseven. "Agit hat Rot wegen Foulspiels gesehen, Bünyamin wegen Diskutierens mit den Zuschauern", berichtete Ürün, der an Teilen des Publikums in Thallichtenberg kein gutes Haar ließ: "Die schlimmsten Zuschauer, die ich jemals erlebt habe – sie haben unsere Spieler sehr, sehr schlimm beleidigt…"

"Das Ergebnis sagt alles", kommentierte Soonwald-Co-Trainer Sven Scholl. "Wir haben so richtig einen in Fresse bekommen." Nach der frühen Führung und dem postwendenden Ausgleich der Platzherren "war bei uns ein kompletter Bruch im Spiel. Uns fehlen Worte für diese Leistung."

Fürfeld-Coach Sebastian Kilp sprach von einem "sehr glücklichen Sieg. Wir haben die ersten 40 Minuten überhaupt nicht stattgefunden, Rüdesheim hat es da super gespielt. Die zweite Halbzeit war etwas besser, aber bei weitem noch nicht das, was wir uns vorgenommen haben". Rüdesheims Co-Trainer Emre Duran: "Ein Spiel, das wir nicht verlieren dürfen. Wir haben wieder Chancenwucher betrieben". Laut Duran hätte der VfL zur Pause mit zwei Toren führen müssen. "Doch erneut kriegen wir das 1:1 kurz vor der Halbzeit und durch einen individuellen Fehler nach dem Wechsel das 1:2. Nach dem 2:2 haben wir nur noch in der Hälfte des Gegners gespielt – bis wir ausgekontert wurden. Viel Aufwand für gar nichts. Wir müssen als Team lernen, Tore zu schießen."

"Das Ergebnis geht in Ordnung, auch wenn wir in den letzten drei Minuten noch zwei Hundertprozentige hatten", resümierte TuS-Coach Beytullah Kurtoglu. "Unser Spiel ist zu fehleranfällig, das müssen wir schnell in den Griff kriegen. Guldental hat sehr tief verteidigt und versucht zu kontern. Positiv, dass wir dreimal zurückkommen." SG-Co-Trainer Luca Czarnecki sprach von einem "ziemlich zerfahrenen Spiel –besonders von uns kein guter Auftritt. Wir gehen dreimal in Führung, bekommen es aber dreimal nicht hin, diese Führung auch nur ansatzweise zu halten oder aber nach dem 3:2 die Chancen zum 4:2 zu nutzen". Czarneckis Fazit: "Keine Mannschaft hatte den Sieg wirklich verdient. Pfaffenheim hatte mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile. Wir sind viel übers Umschaltspiel gekommen." Weitere Spiele im Steno