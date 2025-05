Bezirksliga: Meisterfeier nach Derbysieg

Alzey-Worms. Da knallten die Korken laut – und diverse alkoholische Getränke flossen in Strömen: Mit einem locker-flockigen 6:0-Kantersieg im Derby beim chancenlosen Absteiger Ataspor Worms hat sich der TuS Neuhausen am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen die Meisterschaft und den Wiederaufstieg in die Landesliga Ost gesichert. Der verdiente Lohn für eine überragende Runde auf konstant hohem Niveau von der Elf von Meistermacher Franz Graber. Damit ist auch klar, dass der SV Horchheim (2:1 gegen Bretzenheim 46 II) Vizemeister ist. Im Falle einer erfolgreichen Relegation gegen den ASV Fußgönheim, der als Vizemeister der Bezirksliga Vorderpfalz feststeht, könnten die Männer von Sascha Löcher dem TuS in die siebte Liga folgen.

Ataspor Worms – TuS Neuhausen 0:6 (0:3). – „Die Anfangsnervosität war groß“, verriet Neuhausens Sportlicher Leiter Dennis Dell, kurz bevor feiertechnisch so richtig die Post abging und vor lauter Freude über den Titelgewinn so ziemlich alle Dämme brachen. „Generell war es ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel. Aber alles egal: Wir sind verdient Meister am Ende des Tages, haben eine herausragende Saison gespielt.“ Nach dem Abpfiff hieß es laut Dell einfach nur noch: „Feuer frei. Das haben sich die Jungs verdient. Wenn Du am Ende da stehst, wo wir stehen, ist das eine ganz, ganz große Leistung.“ Tore: 0:1 Jonas Frey (21.), 0:2, 0:3 Philip Bach (24., 35.), 0:4 Marcel Seibel (60.), 0:5 Yann Tatchim (87.), 0:6 Michael Schäfer (90.).

SV Horchheim – TSG Bretzenheim II 2:1 (1:1). – „Als allererstes gratulieren wir dem TuS Neuhausen zur Meisterschaft“, betonte Horchheims Trainer Sascha Löcher. Gegen die nur einen Platz schlechter platzierte Verbandsliga-Reserve der Bretzenheimer sei man „denkbar schlecht in die Partie gekommen. Wir hatten nicht die nötige Anspannung und Körpersprache. Aber wir haben uns dann in die Partie hinein gearbeitet und konnten das Spiel verdientermaßen drehen. Am Ende haben wir leidenschaftlich verteidigt und keine großen Chancen mehr zugelassen“. In die Aufstiegsspiele gegen Fußgönheim gehe man voller Zuversicht, kündigte Löcher an. Tore: 0:1 Leander Rosinus (4.), 1:1 Dennis Renner (32.), 2:1 Luca Putzer (70.).

RWO Alzey – VfR Nierstein 0:7 (0:3). – RWO-Coach Christoph Heinrich war wieder einmal nicht zu beneiden. Kurz vor Spielbeginn hatten noch drei Mann kurzfristig abgesagt. Dennoch wäre seine Rumpfmannschaft in der zehnten Minute durch Abdoulie Kinteh beinahe in Führung gegangen. Heinrich sprach von einer „Riesenchance frei vor dem Tor“. Kinteh zielte daneben. Anschließend nahm das Schicksal seinen Lauf. Trotz des Debakels war Heinrich keineswegs niedergeschlagen, sondern meinte: „Kompliment an unsere Spieler.“ Das Stenogramm: 0:1 Dominik Takken (16.), 0:2 Leon Lurkin (34.) 0:3 Tweety Nkwane Nkwane (45.), 0:4 Pascal Ries (52.) 0:5 Nkwane Nkwane (53.) 0:6 Philipp Gensler (62.) 0:7 Michael Steffens (87.).

TSV Zornheim – VfL Gundersheim 3:1 (2:1). – „Man hat beiden Teams angemerkt, dass es tabellarisch um nichts mehr ging“, gab Mirco Streich, Sportlicher Leiter der Zornheimer, zu Protokoll. Den Zornheimern war es ein Anliegen, ihrem verdienten Kicker Antonio Agati – er bestritt seine letzte Partie im TSV-Leibchen nach 200 Spielen als Aktiver – einen würdigen Abschied zu bescheren. Dieser Plan ging auf. Der Spielflm: 1:0 Arian Mansouri (10., nach einem Standard) 1:1 Yannik Baro (37., Traum-Freistoß aus 20 Metern), 2:1 Niklas Kasper (41., nach einer schönen Einzelaktion) 3:1 Mansouri (57., nach toller Vorarbeit von Stoßstürmer Fabian Meurer).

FSV Saulheim – SV Guntersblum 0:4 (0:1). – „Man hat gemerkt, dass es bei Guntersblum noch um etwas ging – und bei uns nicht“, berichtete FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „Am Ende war es ein verdienter Sieg der Gäste, der allerdings zu hoch ausgefallen ist.“ Bestens aufgelegt war SVG-Coach Marian Saar: „In der ersten Halbzeit waren wir brutal stark und haben nach einem schönen Spielzug über Linksaußen relativ früh das erlösende 1:0 gemacht. In Halbzeit zwei hat Saulheim umgestellt und war voll im Spiel. Wir mussten leiden, konnten dann aber die entscheidenden Konter setzen.“ Am Dreier seiner Jungs gebe es nichts zu deuteln. Saar wörtlich: „Glückwunsch an TuS Neuhausen zum verdienten Meistertitel. Ich bin brutal stolz auf meine Mannschaft und den verdienten Klassenerhalt.“ Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Jan Weinbach (26., 83., 90.), 0:4 Nicolas Gödtel (90.).