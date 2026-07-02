Bezirksliga-Meister verpflichtet ehemalige Zweitliga-Stürmerin

– Foto: Joachim Koschler / Verein

Die SGM Birkmannsweiler/Steinach, Meisterin der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteigerin in die Frauen-Regionenliga Württemberg, verstärkt ihre Offensive mit Lena Tarmann. Die 28-jährige Stürmerin kommt vom VfB Stuttgart II aus der Frauen-Verbandsliga und bringt Erfahrung bis hinauf in die 2. Frauen-Bundesliga sowie Oberliga mit in den neuen Kader der Spielgemeinschaft direkt ein.

armann kommt mit einer vielseitigen Vita zur SGM. In den vergangenen beiden Spielzeiten war sie für den VfB Stuttgart II in der Frauen-Verbandsliga aktiv. Dort absolvierte sie 37 Spiele, erzielte acht Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In der Saison 2025/26 stand sie 19-mal auf dem Platz und traf dreimal. Ein Jahr zuvor waren es 18 Einsätze, fünf Tore und drei Assists. Damit bringt sie aktuelle Spielpraxis aus einer höheren Liga mit.

Zuvor sammelte Tarmann höherklassige Erfahrung beim TSV Lustnau und bei den VfL Sindelfingen Ladies. Für Lustnau kam sie in der Frauen-Verbandsliga 2018/19 auf 15 Spiele, neun Tore und eine Vorlage. Bei Sindelfingen II spielte sie in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und erzielte dort in zwei Spielzeiten zwölf Treffer und drei Assists. Zudem wurde sie auch für die erste Mannschaft der Sindelfingen Ladies in der 2. Frauen-Bundesliga Süd geführt und kam dort auf insgesamt zwölf Einsätze. Ihre Laufbahn zeigt damit Stationen aus mehreren anspruchsvollen Spielklassen.