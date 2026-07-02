Bezirksliga-Meister verpflichtet ehemalige Zweitliga-Stürmerin

Die SGM Birkmannsweiler/Steinach, Meisterin der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall und Aufsteigerin in die Frauen-Regionenliga Württemberg, verstärkt ihre Offensive mit Lena Tarmann. Die 28-jährige Stürmerin kommt vom VfB Stuttgart II aus der Frauen-Verbandsliga und bringt Erfahrung bis hinauf in die 2. Frauen-Bundesliga sowie Oberliga mit in den neuen Kader der Spielgemeinschaft direkt ein.
armann kommt mit einer vielseitigen Vita zur SGM. In den vergangenen beiden Spielzeiten war sie für den VfB Stuttgart II in der Frauen-Verbandsliga aktiv. Dort absolvierte sie 37 Spiele, erzielte acht Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In der Saison 2025/26 stand sie 19-mal auf dem Platz und traf dreimal. Ein Jahr zuvor waren es 18 Einsätze, fünf Tore und drei Assists. Damit bringt sie aktuelle Spielpraxis aus einer höheren Liga mit.
Zuvor sammelte Tarmann höherklassige Erfahrung beim TSV Lustnau und bei den VfL Sindelfingen Ladies. Für Lustnau kam sie in der Frauen-Verbandsliga 2018/19 auf 15 Spiele, neun Tore und eine Vorlage. Bei Sindelfingen II spielte sie in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und erzielte dort in zwei Spielzeiten zwölf Treffer und drei Assists. Zudem wurde sie auch für die erste Mannschaft der Sindelfingen Ladies in der 2. Frauen-Bundesliga Süd geführt und kam dort auf insgesamt zwölf Einsätze. Ihre Laufbahn zeigt damit Stationen aus mehreren anspruchsvollen Spielklassen.
Insgesamt stehen für die Angreiferin 93 Spiele, 29 Tore und sieben Vorlagen in der Bilanz. Damit bringt Tarmann genau jene Offensivqualität und Erfahrung mit, die für die SGM nach dem Aufstieg wertvoll werden können. Nach der Meisterschaft in der Frauen-Bezirksliga Rems/Murr/Hall wartet in der Frauen-Regionenliga Württemberg ein neues Niveau, auf dem Routine, Durchsetzungsvermögen und Torgefahr gefragt sind. Tarmann soll dem Angriff zusätzliche Tiefe geben und mit ihrer Erfahrung auch in engen Spielen helfen.
Die Entwicklung der Spielgemeinschaft war zuletzt deutlich positiv. Nach mehreren Jahren in der Frauen-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Platzierungen zwischen Rang vier und elf gelang in der Saison 2025/26 in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall der Titel. Mit Tarmann erhält der Aufsteiger nun eine Stürmerin, die bereits in mehreren Spielklassen getroffen hat und dem Angriff zusätzliche Möglichkeiten geben soll.