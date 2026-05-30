Bezirksliga-Meister schlägt auf dem Transfermarkt zu, Talent rückt auf

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der VfR Sulz, Meister der Bezirksliga Nordschwarzwald, stellt die nächsten Neuzugänge für die kommende Saison vor. Mit Patrick Möhrle kommt ein erfahrener Stürmer vom SV Wittendorf, der zuvor unter anderem für die Spvgg Freudenstadt, den VfR Aalen und den TuS Oppenau aktiv war. Zudem wechselt Luca Hager aus der A-Jugend der SGM Vöhringen nach Sulz. Der bald 18-jährige Offensivspieler kann im Zentrum und auf den Außenbahnen eingesetzt werden und soll erste Aktiven-Erfahrung sammeln.

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VfL Kirchheim

Der VfL Kirchheim/Teck setzt seinen Weg mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen konsequent fort. Mit Sarp Ayyildiz rückt zur kommenden Saison ein weiterer U19-Spieler in den Kader der ersten Mannschaft auf. Der Nachwuchsspieler war bereits Teil der VfL-U17 in der Verbandsstaffel und läuft aktuell noch für die U19 in der Landesstaffel auf. Nun folgt für ihn der nächste Schritt im Herrenbereich beim Bezirksligateam an der Jesinger Allee.

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Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Unterstützung wird gesucht

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall sucht als Nachfolger und zur Unterstützung dringend weitere Staffelleiter*Innen.

Wer Freude am Amateurfußball und ein grundlegendes technisches Verständnis am PC oder Laptop hat, ist herzlich willkommen.

Der oder die Interessierte wird von erfahrenen Staffelleitern, dem Bezirksspielleiter sowie dem Bezirksvorstand in seiner oder ihrer Arbeit unterstützt.

Die Aufgaben des Staffelleiters/der Staffelleiterin umfasst eine ehrenamtliche Arbeit von ca. ein bis zwei Stunden pro Woche.

Es finden vierteljährliche Treffen der Staffelleiter*Innen statt, bei denen sich ausgetauscht wird. Wir freuen uns über weitere Kräfte und Unterstützung. Bei Fragen oder Interesse bitte melden bei: Ralph Rolli, Tel. 0177 28 58 222.

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