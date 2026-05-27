Bezirksliga-Meister mit Zugang, neues Kreisliga-Trainerteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SGM Taubertal/Röttingen stellt die Weichen für die Saison 2026/2027. Gerald Spahmann übernimmt künftig das Traineramt beim Kreisliga-A3-Team und soll mit seiner Erfahrung sowie neuen Ideen frische Impulse setzen. An seiner Seite bleibt Andre Fries dem Trainerteam als Co-Trainer erhalten. Gemeinsam wird das Duo die sportliche Verantwortung tragen und die Mannschaft in die neue Spielzeit führen. Der Verein freut sich auf eine erfolgreiche, leidenschaftliche und möglichst verletzungsfreie gemeinsame Zeit mit dem neuen Trainerteam.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfR Sulz

Bezirksliga-Meister VfR Sulz treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Filip Lein schließt sich ein talentierter Außenspieler den Schwarz-Weißen an. Der aktuell noch 17-Jährige wechselt aus der A-Jugend der SGM Vöhringen nach Sulz und wagt im Sommer den Schritt in den Aktivenbereich. Dort soll er erste Erfahrungen sammeln und sich sportlich weiterentwickeln. Der VfR freut sich auf einen jungen, ehrgeizigen Spieler mit Perspektive und heißt Filip herzlich willkommen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Marbach

Der FC Marbach verstärkt seine Defensive zur neuen Saison mit Fabio Bucci. Der 21-jährige Außenverteidiger wechselt vom NK Croatia Bietigheim an den Leiselstein und soll künftig die Außenbahn der Blau-Gelben beleben. Mit Tempo, Einsatzfreude und viel Energie bringt Bucci genau die Eigenschaften mit, die dem Spiel des Bezirksligisten zusätzliche Dynamik verleihen können. Der FCM freut sich auf einen jungen Spieler mit Entwicklungspotenzial und heißt Fabio Bucci herzlich willkommen.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++