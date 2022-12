Bezirksliga: Luke Vollrath schießt SVG zum Sieg Bezirksligist gewinnt wilde Partie in Finthen 4:3 +++ Chehabs Nervenstärke sichert Gundersheim das 3:3

VfL Gundersheim - VfR Nierstein 3:3 (1:1). Vor 50 Zuschauern erkämpften sich die Gundersheimer auf einem schwer bespielbaren Platz noch einen Punkt. Nierstein ging zunächst durch den Treffer von Jan Weinbach mit 1:0 (16.) in Front. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfe schaffte Pascal Mohr den Gundersheimer 1:1-Ausgleich (45.+1). Der VfL erwische den besseren Start in Halbzeit zwei. Timur Karais brache die Platzherren mit 2:1 (48.) in Front. Doch Nierstein antwortete mit einem Doppelschlag. Dominik Paul (54.) und Tobias Krummeck (57.) drehten die Partie. Omran Chehab rettete Gundersheim mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 3:3 (76.) noch einen Zähler. In der Tabelle bleibt der VfL Zehnter und hat neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. „Wir wollten die Niersteiner in der Tabelle hinter uns lassen, das ist uns gelungen. Mit dem Punkt bin ich zufrieden, wir waren auch eigentlich die bessere Mannschaft. Nierstein ist aber schon seit Jahren so wahnsinnig effizient vor dem Tor, das haben sie wieder gezeigt“, sagte Kevin Boss, der Coach der Gundersheimer.