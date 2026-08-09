Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

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Aufsteiger TSV Wiepenkathen verlassen in der zweiten Halbzeit die Kräfte. Absteiger VfL Güldenstern Stade spielt solide. So lief der erste Bezirksliga-Spieltag.

Weil Hammahs Mohammad Mozafari mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Krankenwagen abtransportiert wurde (59.), gab es eine zwölfminütige Nachspielzeit. Für eine Notbremse sah Cuxhavens Mirko Schepergerdes schon vor der zweiten Gästeführung die Rote Karte (77.), nach einer Rudelbildung nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 dezimierten Jan-Michel Matthée (90.+11) und Dijwar Khalil die Rot-Weißen auf acht Spieler (90.+12). „Der Sieg ist auch unabhängig von den Platzverweisen absolut verdient“, freut sich Trainer Pascal Voigt. „Du musst Selbstvertrauen haben, um jeden zu schlagen und das haben die Jungs an den Tag gelegt.“ Tore: 0:1 (12.) Michel, 1:1 (67.) Costa, 1:2 (78.) und 1:3 (90.+7) Costa, 2:3 (90.+8) Wöhlkens.

Die beiden Kontrahenten lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Letztlich gelang es Stinstedt jedoch, den einzigen Treffer des Abends zu markieren. „Die Chancen zur eigenen Führung und zum Ausgleich waren vorhanden“, sagt Trainer Henrik Licht. „Eine Punkteteilung wäre gerecht gewesen.“

Mit einem frühen und einem späten Tor sicherte sich der VfL Güldenstern Stade den Auftaktsieg. „Ein Arbeitssieg“, sagt Trainer Matthias Quadt. „Fußball ist ein Ergebnissport - nichtsdestotrotz haben wir gewisse Ansprüche, an die wir in den nächsten Spielen wieder mehr anknüpfen wollen.“ Tore: 0:1 (4.) Burmester, 0:2 (86.) Vollmers.

Die VSV hielten die Begegnung zunächst offen, gerieten nach dem Seitenwechsel dann aber doch unter die Räder. „Wir machen zu viele individuelle Fehler“, analysiert Trainer Björn Stobbe. „Wir haben heute nur zwei Mal wechseln können, der Gegner hatte eine volle Bank - das war der Knackpunkt.“ Tore: 1:0 (8.) Kimmich, 2:0 (48.) und 3:0 (59.) Griemsmann, 4:0 (67.) Topcu, 5:0 (82.) Bode, 5:1 (90.+1) Blank.

„In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile und gehen verdient in Führung“, sagt TuS-Coach Patrick Reis. „Nach der Pause ist uns die Kraft ausgegangen - das hat das Spiel entschieden.“ Tore: 0:1 (42.) Thesen, 1:1 (49.) Koslowski, 2:1 (82.) Schmidt.

Trotz eines personellen Engpasses in der Vorbereitung glückt A/O der Start in die Bezirksliga-Saison. Ein Freistoß von Titus Löhden rutschte an Freund und Feind vorbei (18.), anschließend erhöhten Falk Hammann per Fernschuss (30.) und Niklas Niekerken per weiterem direkten Freistoß (54.). „Wir hätten weitere Angriffe noch besser ausspielen können“, sagt Trainer Sebastian Schlüter. „Insgesamt ein absolut gelungener Auftritt.“ Tore: 0:1 (18.) Löhden, 0:2 (30.) Hamann, 0:3 (54.) Niekerken.

Bützfleth befand sich lange auf der Siegerstraße, stand nach den Schlussminuten aber doch ohne Zählbares da. „Das ist für uns natürlich besonders bitter“, sagt der spielende Co-Trainer Erhan Danaci. „Insgesamt hätte die Partie in beide Richtungen kippen können.“ Tore: 1:0 (7.) Brüning, 1:1 (8.) Berliner, 1:2 (69.) Cakar, 2:2 (87.) da Silva Oliveira, 3:2 (90.+2) Aktas.