Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick
Gelungener Saisonstart für die Hedendorfer - Derbysieg in Apensen
Für die Stader Kreisvertreter lief es nicht besonders gut gegen die Konkurrenz aus dem Cuxhavener Kreis. Die Hedendorfer gewannen auswärts im Derby gegen Apensen. Der Spieltag im Überblick:
Die dritte Führung reicht Harsefeld für den ersten Saisonsieg. Matchwinner war Angreifer Tim Meinke mit einem Doppelpack. Der TuS springt ins Mittelfeld und steht aufgrund der mehr erzielten Tore punktgleich vor Hammah. Tore: 1:0 (4.) Wandke, 1:1 (8., FE) Pye, 2:1 (41.) Meinke, 2:2 (74.) Duwe, 3:2 (85.) Meinke.
Die Ahlerstedter finden noch nicht zu der Form, die sie im Vorjahr zur Vizemeisterschaft geführt hat. Die A/O-Talentschmiede belegt mit drei Zählern einen Mittelfeldplatz. Tore: 1:0 (24.) Grabu, 1:1 (70.) Meyn, 2:1 (83.) Hildebrandt.
Der Zielke-Doppelpack reichte den Kehdingern nicht, um die Abstiegsränge zu verlassen. D/A bleibt mit einem Pünktchen mit der Roten Laterne am Tabellenende. Tore: 1:0 (10.) Zielke, 1:1 (38.) Kreth, 1:2 (45.) Meyer, 2:2 (52.) Zielke,2:3 (76.) Menke.
Trotz zweier Führungen bleibt Deinste mit einem Pünktchen auf dem drittletzten Platz. Es droht das zweite, schwierige Jahr nach dem Aufstieg. Tore: 0:1 (21.) Reinecke, 1:1 (25.) Costa, 1:2 (49.) Umland, 2:2 (52.) und 3:2 (84.) beide Costa.
Nach dem Fehlstart arbeitete sich O/O zwar stark zurück, musste sich am Ende aber doch mit der ersten Pleite nach dem Bezirksliga-Aufstieg abfinden. Im Moment stehen die Oldendorfer knapp über dem Strich. Tore: 0:1 (5.) Solle-Kreikenbohm, 0:2 (19.) Beckhusen, 1:2 (31.) Jarczinski, 2:2 (37.) Lüders, 3:2 (55.) Stauß.
Die VSV verdienen sich insbesondere im zweiten Durchgang den zweiten Sieg am Stück. Das Team von Björn Stobbe legt damit einen sehr ordentlichen Saisonstart hin und ist Zweiter, Apensens Neu-Coach Marco Dierks muss als Vorletzter noch auf den ersten Dreier warten. Tore: 0:1 (24.) Maschmann, 1:1 (45.+2) Wentorp, 1:2 (64.) Hüttmann, 1:3 (90.) Eberstein.