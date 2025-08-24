Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Der Hedendorfer Sören Hüttmann erzielte im Derby schon sein drittes Saisontor. Foto: Scholz (Archiv)

Für die Stader Kreisvertreter lief es nicht besonders gut gegen die Konkurrenz aus dem Cuxhavener Kreis. Die Hedendorfer gewannen auswärts im Derby gegen Apensen. Der Spieltag im Überblick: