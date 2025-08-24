 2025-08-21T14:07:42.707Z

Der Hedendorfer Sören Hüttmann erzielte im Derby schon sein drittes Saisontor. Foto: Scholz (Archiv)
Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Gelungener Saisonstart für die Hedendorfer - Derbysieg in Apensen

Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cux
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Für die Stader Kreisvertreter lief es nicht besonders gut gegen die Konkurrenz aus dem Cuxhavener Kreis. Die Hedendorfer gewannen auswärts im Derby gegen Apensen. Der Spieltag im Überblick:

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
MTV Hammah
MTV HammahHammah
3
2
Abpfiff
Die dritte Führung reicht Harsefeld für den ersten Saisonsieg. Matchwinner war Angreifer Tim Meinke mit einem Doppelpack. Der TuS springt ins Mittelfeld und steht aufgrund der mehr erzielten Tore punktgleich vor Hammah. Tore: 1:0 (4.) Wandke, 1:1 (8., FE) Pye, 2:1 (41.) Meinke, 2:2 (74.) Duwe, 3:2 (85.) Meinke.

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
2
1
Abpfiff
Die Ahlerstedter finden noch nicht zu der Form, die sie im Vorjahr zur Vizemeisterschaft geführt hat. Die A/O-Talentschmiede belegt mit drei Zählern einen Mittelfeldplatz. Tore: 1:0 (24.) Grabu, 1:1 (70.) Meyn, 2:1 (83.) Hildebrandt.

Heute, 13:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux
2
3
Abpfiff
+Video
Der Zielke-Doppelpack reichte den Kehdingern nicht, um die Abstiegsränge zu verlassen. D/A bleibt mit einem Pünktchen mit der Roten Laterne am Tabellenende. Tore: 1:0 (10.) Zielke, 1:1 (38.) Kreth, 1:2 (45.) Meyer, 2:2 (52.) Zielke,2:3 (76.) Menke.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
1
0
Abpfiff
Spieltext Sievern - MTV Bokel

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
3
2
Abpfiff
Trotz zweier Führungen bleibt Deinste mit einem Pünktchen auf dem drittletzten Platz. Es droht das zweite, schwierige Jahr nach dem Aufstieg. Tore: 0:1 (21.) Reinecke, 1:1 (25.) Costa, 1:2 (49.) Umland, 2:2 (52.) und 3:2 (84.) beide Costa.

Gestern, 16:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
4
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
2
3
Abpfiff
Nach dem Fehlstart arbeitete sich O/O zwar stark zurück, musste sich am Ende aber doch mit der ersten Pleite nach dem Bezirksliga-Aufstieg abfinden. Im Moment stehen die Oldendorfer knapp über dem Strich. Tore: 0:1 (5.) Solle-Kreikenbohm, 0:2 (19.) Beckhusen, 1:2 (31.) Jarczinski, 2:2 (37.) Lüders, 3:2 (55.) Stauß.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
1
3
Abpfiff
Die VSV verdienen sich insbesondere im zweiten Durchgang den zweiten Sieg am Stück. Das Team von Björn Stobbe legt damit einen sehr ordentlichen Saisonstart hin und ist Zweiter, Apensens Neu-Coach Marco Dierks muss als Vorletzter noch auf den ersten Dreier warten. Tore: 0:1 (24.) Maschmann, 1:1 (45.+2) Wentorp, 1:2 (64.) Hüttmann, 1:3 (90.) Eberstein.

