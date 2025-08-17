Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Ahlerstedt/Ottendorf II dreht einen Rückstand in einen deutlichen Sieg, Deinste lässt eine 2:0-Führung liegen. Der Bezirksliga-Spieltag im Überblick.

Deinste befand sich auf einem guten Weg zum ersten Saisonsieg, dann gab der DSV jedoch eine 2:0-Führung noch aus der Hand. Tore: 1:0 (2.) Umland, 2:0 (50.) Stroh, 2:1 (52.), 2:2 (63.) Griemsmann, 2:3 (77.), 2:4 (85.) beide Mergard.

Den Ahlerstedter gelang nach dem Rückstand eine schnelle Kurskorrektur. Im zweiten Abschnitt verschoss Silas Löhden noch einen Strafstoß, was einen souveränen Heimsieg nicht mehr gefährdete. Tore: 0:1 (4.) May, 1:1 (10.) Hamann, 2:1 (15.) Augustin, 3:1 (33.) Niekerken, 4:1 (36.) Allers, 4:2 (37.) May, 5:2 (64.) Abdel-Hadi.

Wichtiger Sieg für die VSV: Stinstedt bekam insbesondere Doppelpacker Sören Hüttmann kaum in den Griff. Tore: 1:0 (39.) Sonnabend, 1:1 (50.) Lilienthal, 2:1 (58.) Hüttmann, 3:1 (74.) Arlt, 4:1 (89.) Hüttmann.

Apensen wachte nach dem Anschlusstor auf, der Ausgleich blieb den Gästen aber verwehrt. Tore: 1:0 (45.+2) Koch, 1:1 (49.) Jaschke, 2:1 (69.) Tillmann.

Zweites Spiel, zweiter Punkt für O/O. In der Nachspielzeit musste Felix Schlichting gegen Janosch Lüders die Notbremse ziehen (90.+1).

Zum zweiten Mal in Folge muss sich der TuS Harsefeld II über ein spätes Gegentor ärgern. Dieses Mal bleiben die Hände der Harsefelder beim Aufsteiger sogar komplett leer. Tore: 0:1 (5.) Sloma, 1:1 (14.) Schmidt, 2:1 (64.) Cordts, 2:2 (75.) Schawaller, 3:2 (88.) Buck.