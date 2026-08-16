Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick

Ließ Stinstedt keine Chance: Die Treffer zum 1:0, 2:0, 3:0 und 4:0 erzielte allesamt Niklas von Borstel. Foto: Struwe

Harsefeld muss sich den Sieg hart erarbeiten, weil der Gegner viermal ausgleicht. Hammah verspielt eine 2:0-Führung. So lief der Bezirksliga-Spieltag.

Im ersten Abschnitt taten sich die Ahlerstedter noch schwer, nach dem Seitenwechsel legte A/O jedoch eine Leistungssteigerung hin. „Geestland hat sehr einfachen und klaren Fußball gespielt, für den wir aber zunächst nicht bereit waren, weil wir die Zweikämpfe nicht angenommen haben“, sagt Trainer Sebastian Schlüter. „In der zweiten Halbzeit haben wir das viel besser angenommen und gehen am Ende auch als verdienter Sieger vom Platz.“ Tore: 1:0 (45.+2) Niemann, 1:1 (52.) Hamann, 1:2 (54.) Niekerken, 1:3 (83.) Hamann.

Die Harsefelder mussten sich diesen Sieg hart erarbeiten, weil Altenwalde unter anderem durch drei Strafstöße insgesamt viermal ausglich. „Das musst du als Mannschaft erstmal verkraften“, sagt TuS-Coach Patrick Reis. „Die Erleichterung war extrem groß, als wir nach dem fünften dann auch das sechste Tor nachgelegt haben.“ Tore: 1:0 (6.) Aygör, 1:1 (17., Elfm.) Topcu, 2:1 (45.) Aygör, 2:2 (45.+5 Elfm.) Topcu, 3:2 (49.) Aygör, 3:3 (60.) Griemsman, 4:3 (69.) Diallo, 4:4 (71., Elfm.) Ottowitz, 5:4 (73.) Boral, 6:4 (90.) Schawaller.

Mit zwei Kopfballtoren nach Eckbällen drehten die Hedendorfer das Spiel und schnupperten am ersten Heimsieg. Nach der Führung ließen die VSV jedoch eine exzellente Kontersituation ungenutzt. „Wenn wir da das dritte Tor machen, wäre der Sieg möglich gewesen“, sagt Trainer Björn Stobbe. „Nach unserem Saisonstart ist das für uns aber trotzdem ein Punktgewinn.“ Tore: 0:1 (36.) Behling, 1:1 (50.) Blank, 2:1 (53.) Kröger, 2:2 (63.) Klawitter.

Viererpacker Niklas von Borstel ebnete Stade den Weg an die Tabellenspitze. „Niklas hat bestätigt, was wir uns von ihm erhoffen“, sagt Trainer Matthias Quadt und hebt das Flugkopfballtor zum 2:0 hervor. „Ein verdienter Sieg, vielleicht um ein paar Tore zu hoch.“ Tore: 1:0 (11.), 2:0 (43.), 3:0 (45.+1), 4:0 (63.) alle von Borstel, 4:1 (66.) Dammann, 5:1 (85.), 6:1 (88.) beide Myhkno, 7:1 (90.+1) Baskin.

Die Begegnung hätte durchaus in beide Richtungen kippen können, weil sich die beiden Duellanten eine Vielzahl an Hochkarätern erspielten. „Wir haben trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt TSV-Trainer Nils Zielesniak. „Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn sich der Fortschritt noch nicht im Ergebnis widerspiegelt.“ Tor: (47.) Bär.

„Cuxhaven war am Anfang sehr griffig und wir waren damit auch überfordert“, räumt TSV-Coach Marco Dierks ein. „Mit der Führung kamen wir besser rein, haben sie höher gepresst und dann nachlegen können.“ Tore: 1:0 (35.) Tobaben, 2:0 (45.+5) Reinecke, 3:0 (52.) Herold, 3:1 (71.) Mittelstädt, 4:1 (90.+5) Reinecke.

Trotz einer 2:0-Führung gelang es dem MTV Hammah nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. „Wir hatten zu viele Löcher im Verbund und auf Dauer kannst du dann nicht bestehen“, sagt Trainer Pascal Voigt. „Wir hatten zwar auch noch unsere Möglichkeiten, müssen aber mit dem einen Punkt leben.“ Tore: 1:0 (26.) Pye, 2:0 (29.) Meyer, 2:1 (30.) Glaß, 2:2 (52.) Curras Fonceca.

Bützfleth bleibt auch im zweiten Bezirksligaspiel punktlos. „Stotel gewinnt verdient“, sagt Trainer Can Yildiz. „Sie haben mehr investiert.“ Tore: 0:1 (6.) Jaschke, 0:2 (31.) Eva, 0:3 (63.) Schwiers, 0:4 (67.) Hasselbring.