 2026-08-13T12:20:01.944Z

Spielbericht

Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick

Niklas von Borstel schießt Stade an die Spitze - und trifft sehenswert

von Tageblatt · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Ließ Stinstedt keine Chance: Die Treffer zum 1:0, 2:0, 3:0 und 4:0 erzielte allesamt Niklas von Borstel. Foto: Struwe
Ließ Stinstedt keine Chance: Die Treffer zum 1:0, 2:0, 3:0 und 4:0 erzielte allesamt Niklas von Borstel. Foto: Struwe

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Bezirksliga 4
Stade
Ahlerstedt/O II
RW Cuxhaven
L.F.C.S.

Harsefeld muss sich den Sieg hart erarbeiten, weil der Gegner viermal ausgleicht. Hammah verspielt eine 2:0-Führung. So lief der Bezirksliga-Spieltag.

Do., 13.08.2026, 19:30 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
1
3
Abpfiff
Im ersten Abschnitt taten sich die Ahlerstedter noch schwer, nach dem Seitenwechsel legte A/O jedoch eine Leistungssteigerung hin. „Geestland hat sehr einfachen und klaren Fußball gespielt, für den wir aber zunächst nicht bereit waren, weil wir die Zweikämpfe nicht angenommen haben“, sagt Trainer Sebastian Schlüter. „In der zweiten Halbzeit haben wir das viel besser angenommen und gehen am Ende auch als verdienter Sieger vom Platz.“ Tore: 1:0 (45.+2) Niemann, 1:1 (52.) Hamann, 1:2 (54.) Niekerken, 1:3 (83.) Hamann.

Gestern, 16:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
6
4
Abpfiff
Die Harsefelder mussten sich diesen Sieg hart erarbeiten, weil Altenwalde unter anderem durch drei Strafstöße insgesamt viermal ausglich. „Das musst du als Mannschaft erstmal verkraften“, sagt TuS-Coach Patrick Reis. „Die Erleichterung war extrem groß, als wir nach dem fünften dann auch das sechste Tor nachgelegt haben.“ Tore: 1:0 (6.) Aygör, 1:1 (17., Elfm.) Topcu, 2:1 (45.) Aygör, 2:2 (45.+5 Elfm.) Topcu, 3:2 (49.) Aygör, 3:3 (60.) Griemsman, 4:3 (69.) Diallo, 4:4 (71., Elfm.) Ottowitz, 5:4 (73.) Boral, 6:4 (90.) Schawaller.

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
2
2
Abpfiff
Mit zwei Kopfballtoren nach Eckbällen drehten die Hedendorfer das Spiel und schnupperten am ersten Heimsieg. Nach der Führung ließen die VSV jedoch eine exzellente Kontersituation ungenutzt. „Wenn wir da das dritte Tor machen, wäre der Sieg möglich gewesen“, sagt Trainer Björn Stobbe. „Nach unserem Saisonstart ist das für uns aber trotzdem ein Punktgewinn.“ Tore: 0:1 (36.) Behling, 1:1 (50.) Blank, 2:1 (53.) Kröger, 2:2 (63.) Klawitter.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Güldenstern Stade
VfL Güldenstern StadeStade
Loxstedter Fußballclub Stinstedt
Loxstedter Fußballclub StinstedtL.F.C.S.
7
1
Viererpacker Niklas von Borstel ebnete Stade den Weg an die Tabellenspitze. „Niklas hat bestätigt, was wir uns von ihm erhoffen“, sagt Trainer Matthias Quadt und hebt das Flugkopfballtor zum 2:0 hervor. „Ein verdienter Sieg, vielleicht um ein paar Tore zu hoch.“ Tore: 1:0 (11.), 2:0 (43.), 3:0 (45.+1), 4:0 (63.) alle von Borstel, 4:1 (66.) Dammann, 5:1 (85.), 6:1 (88.) beide Myhkno, 7:1 (90.+1) Baskin.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
TSV Wiepenkathen
TSV WiepenkathenWiepenkathen
1
0
Die Begegnung hätte durchaus in beide Richtungen kippen können, weil sich die beiden Duellanten eine Vielzahl an Hochkarätern erspielten. „Wir haben trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt TSV-Trainer Nils Zielesniak. „Wir sind auf einem guten Weg, auch wenn sich der Fortschritt noch nicht im Ergebnis widerspiegelt.“ Tor: (47.) Bär.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
4
1
„Cuxhaven war am Anfang sehr griffig und wir waren damit auch überfordert“, räumt TSV-Coach Marco Dierks ein. „Mit der Führung kamen wir besser rein, haben sie höher gepresst und dann nachlegen können.“ Tore: 1:0 (35.) Tobaben, 2:0 (45.+5) Reinecke, 3:0 (52.) Herold, 3:1 (71.) Mittelstädt, 4:1 (90.+5) Reinecke.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
Duhner SC
Duhner SCDuhnen
2
2
Abpfiff
Trotz einer 2:0-Führung gelang es dem MTV Hammah nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. „Wir hatten zu viele Löcher im Verbund und auf Dauer kannst du dann nicht bestehen“, sagt Trainer Pascal Voigt. „Wir hatten zwar auch noch unsere Möglichkeiten, müssen aber mit dem einen Punkt leben.“ Tore: 1:0 (26.) Pye, 2:0 (29.) Meyer, 2:1 (30.) Glaß, 2:2 (52.) Curras Fonceca.

Heute, 15:00 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
0
4
Abpfiff
Bützfleth bleibt auch im zweiten Bezirksligaspiel punktlos. „Stotel gewinnt verdient“, sagt Trainer Can Yildiz. „Sie haben mehr investiert.“ Tore: 0:1 (6.) Jaschke, 0:2 (31.) Eva, 0:3 (63.) Schwiers, 0:4 (67.) Hasselbring.