Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick

Mit einem Sieg gegen den Herbstmeister macht Hammah endgültig den Klassenerhalt fix. Matchwinner war Mike Pye mit seinem 15. Saisontor.

Mit einem Dreierpack beförderte Torjäger Mika Wehdemeyer die Kehdinger auf die Siegerstraße. Drochtersen macht damit einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Apensen ließ in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten liegen, den finalen Schritt zum Klassenerhalt zu gehen. „Mir fehlen die Worte, wie viele Großchancen wir liegenlassen haben – wenn wir mit 6:1 nach Hause fahren, kann sich niemand beschweren“, sagt Trainer Marco Dierks.

Als Cuxhaven gegen den enteilten Kelvin Elfers die Notbremse zog und fortlaufend in Unterzahl spielte (84.), schien für O/O der Weg zu einem Dreier geebnet. Stattdessen drehten die Rot-Weißen in der Nachspielzeit die Begegnung und verpasste den Oldendorfern den nächsten Dämpfer.

O/O verliert in der Schlussphase den Kopf

„Die Enttäuschung ist groß, weil wir uns einen Sieg verdient gehabt hätten“, sagt Trainer Bernd Meyer. „Am Ende laufen wir bei einem Einwurf vermeidbarer Weise komplett nach vorne und lassen ihren Spieler alleine stehen.“

Tore: 1:0 (7.) Wiegmann, 1:1 (87.) Söhle, 1:2 (90.+7) Costa.