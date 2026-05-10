 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielbericht

Bezirksliga Lüneburg 4: Der Spieltag im Überblick

Torjäger Wehdemeyer wird bei D/A III zum Helden des Tages

von Tageblatt · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
D/A-Stürmer Mika Wehdemeyer erzielte drei Treffer gegen Stinstedt. Foto: Berlin
D/A-Stürmer Mika Wehdemeyer erzielte drei Treffer gegen Stinstedt. Foto: Berlin

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Deinste fehlt das Spielglück, O/O verpennt die Schlussphase. So lief der Spieltag in der Fußball-Bezirksliga.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
2
1
Abpfiff
+Video

Deinste haderte mit einer falsch bewerteten Notbremse und einem nicht gegebenen Tor. „Dass wir keine Punkte mitnehmen, ist ärgerlich, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben“, sagt Trainer Filippo Callerame. „Wenn du unten stehst, hast du aber nicht das Spielglück.“

Tore: 1:0 (42.) Emmeluth, 2:0 (69.) Ujvari, 2:1 (90.+6) Börner.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
TSV Sievern
TSV SievernSievern
1
0
Abpfiff

Mit einem Sieg gegen den Herbstmeister macht Hammah endgültig den Klassenerhalt fix. Matchwinner war Mike Pye mit seinem 15. Saisontor.

Tor: 1:0 (73.) Pye.

Heute, 15:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
2
5
Abpfiff

Mit einem Dreierpack beförderte Torjäger Mika Wehdemeyer die Kehdinger auf die Siegerstraße. Drochtersen macht damit einen großen Schritt zum Klassenerhalt.

Tore: 1:0 (16.) Shkrebko, 1:1 (22.) und 1:2 (30.) beide Wehdemeyer, 1:3 (38.) May, 1:4 (59.) Hönemann, 1:5 (71.) Wehdemeyer, 2:5 (85.) Schneider.

Heute, 15:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
1
1
Abpfiff

Apensen ließ in der ersten Halbzeit die Möglichkeiten liegen, den finalen Schritt zum Klassenerhalt zu gehen. „Mir fehlen die Worte, wie viele Großchancen wir liegenlassen haben – wenn wir mit 6:1 nach Hause fahren, kann sich niemand beschweren“, sagt Trainer Marco Dierks.

Tore: 0:1 (25.) Pilz, 1:1 (67.) Westphale.

Heute, 15:00 Uhr
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
1
2
Abpfiff

Als Cuxhaven gegen den enteilten Kelvin Elfers die Notbremse zog und fortlaufend in Unterzahl spielte (84.), schien für O/O der Weg zu einem Dreier geebnet. Stattdessen drehten die Rot-Weißen in der Nachspielzeit die Begegnung und verpasste den Oldendorfern den nächsten Dämpfer.

O/O verliert in der Schlussphase den Kopf

„Die Enttäuschung ist groß, weil wir uns einen Sieg verdient gehabt hätten“, sagt Trainer Bernd Meyer. „Am Ende laufen wir bei einem Einwurf vermeidbarer Weise komplett nach vorne und lassen ihren Spieler alleine stehen.“

Tore: 1:0 (7.) Wiegmann, 1:1 (87.) Söhle, 1:2 (90.+7) Costa.

Fr., 08.05.2026, 20:00 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
2
3
Abpfiff
Obwohl Florian Mance die VSV schon nach wenigen Sekunden in Führung brachte, feierte der TuS Harsefeld II mit dem Sieg am Ende den Klassenerhalt.

Tore: 1:0 (1.) Mance, 1:1 (16.) Thesen, 2:1 (18.) Mance, 2:2 (58.) Bode, 2:3 (62.) Alarbinieh.

Heute, 15:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
2
0
Abpfiff

A/O II bleibt als Vierter auf seinem eigenen kleinen Tabellenplateau. Die Spielvereinigung wird die Saison als bester Stader Bezirksligist beenden.

Tore: 1:0 (5.) Reetz 2:0 (42.) Augustin.